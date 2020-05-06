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Spor

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: "Hazır duruma gelmeye çalışacağız"

"Çok karışık bir dönem yaşanıyor. Açıklanan tarihe uymak zorundayız ancak o tarihe kadar takımlar kendini nasıl hazırlayacak" - "Federasyon ne diyorsa kulüpler olarak ona uymak zorundayız ancak o tarihte ligin oynanacağını düşünmüyorum""

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:04:15 -
Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: "Hazır duruma gelmeye çalışacağız"

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, liglerin başlatılması kararına ilişkin, "12 Haziran'a kadar hazır duruma gelmeye çalışacağız." dedi.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlatılmasına karar verildiğini ancak sürecin tam olarak nasıl ilerleyeceğini kimsenin bilmediğini söyledi.

Bazı futbolcuların kendilerini riske atmak istemeyebileceğini ve oynamak istemeyebileceğini anlatan Çelikel, şunları kaydetti:

"Antrenmanlarda sosyal mesafe uygulanabilir ama müsabaka sırasında nasıl olacak. Bunların hepsi muamma. Bana göre Türkiye'de hatta dünyada koronavirüsün olduğu yerlerde bu tür etkinlikler sona ermiş olmalı. Fransa, Hollanda doğru kararı verdi. Çok karışık bir dönem yaşanıyor. Açıklanan tarihe uymak zorundayız ancak o tarihe kadar takımlar kendini nasıl hazırlayacak. Oynanacaksa da biz hazırız, hazırlanacağız. Elimizden geldiği kadar 12 Haziran'a kadar hazır duruma gelmeye çalışacağız. Federasyon ne diyorsa kulüpler olarak ona uymak zorundayız ancak o tarihte ligin oynanacağını düşünmüyorum."

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