  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Çelikel: "Anlaşmak üzere olduğumuz oyuncular var"

"Taraftarlarımıza seyri zevkli, keyifli bir futbol seyrettireceğiz. Başkanımız Adil Gevrek, kulüp yönetimimiz ve transfer komitemizin öncülüğünde iddialı bir kadro kurmaya çalışıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-08 16:26:07 -
Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Çelikel: "Anlaşmak üzere olduğumuz oyuncular var"

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, transfer çalışmaları kapsamında görüştükleri ve anlaşmaya varmak üzere oldukları oyuncular bulunduğunu belirtti.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-siyahlı takımın 11 Ağustos Salı günü Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde toplanacağını söyledi.

Daha sonra takımın kamp için Bolu'ya gideceğini aktaran Çelikel, "Görüştüğümüz, anlaşmak üzere olduğumuz oyuncular var. Onları da Bolu'ya getireceğiz. Geçen yıl yaptığımız transferleri eksisiyle artısıyla değerlendirip, bu sezon iddialı, Malatya ruhuyla oynayacak, iyi futbolcularla çalışacağız. Bu sezon farklı ve güzel olacak. Taraftarlarımız sabırla sezonun açılmasını beklesin. Taraftarlarımıza seyri zevkli, keyifli bir futbol seyrettireceğiz. Başkanımız Adil Gevrek, kulüp yönetimimiz ve transfer komitemizin öncülüğünde iddialı bir kadro kurmaya çalışıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Tüm mevkilere oyuncu baktıklarını anlatan Çelikel, "Hemen hemen her alana kendini ispatlamış, kaliteli futbolcular alacağız. Yeni ve güçlü bir kadroyla sezona başlayacağız." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muharrem İnce 'Beştepe'ye giden CHP'li'nin kim olduğunu açıkladı
Siyaset

Muharrem İnce 'Beştepe'ye giden CHP'li'nin kim olduğunu açıkladı

CHP'den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen Muharrem İnce, geçtiğimiz dönemlerde tartışma konusu olan 'Beştepe'ye gi..
Kılıçdaroğlu, eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Gündem

Kılıçdaroğlu, eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım

Parti Meclisi Toplantısı açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların TBMM'ye güveninin yüz..
Yunanlılar 'Endişeliyiz' diyerek paylaştılar: Türk donanmasında hareketlenme mevcut
Dünya

Yunanlılar 'Endişeliyiz' diyerek paylaştılar: Türk donanmasında hareketlenme mevcut

Yunanistan ile Mısır arasında yapılan sözde kıta sahanlığı anlaşması sonrası Türkiye yeni bir NAVTEX yayınladı. Türkiye'nin hamlesi Yunan ba..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı