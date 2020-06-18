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Spor

Yeni Malatyaspor, 3 puan hasretine son vermek istiyor

Yeni Malatyaspor ligin 28.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 09:06:38 -
Yeni Malatyaspor, 3 puan hasretine son vermek istiyor

Yeni Malatyaspor ligin 28. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.


Göztepe müsabakasına sakatlığı süren Mustafa Akbaş’tan yoksun hazırlanan sarı-kırmızılılarda bütün hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Ligin ikinci yarısında oynadığı 10 maçtan sadece 1 puan alabilen ve galibiyete hasret kalan Malatya temsilcisi bu hafta şansızlığını kırmak istiyor.


Haftaya 25 puanla 16. sırada giren Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısında rakibiyle oynadığı maçtan 1-1’lik skorla ayrılmıştı.

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