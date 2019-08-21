Yeni Mahallede altyapı hattı yenileniyor

Adıyaman’ın en büyük mahallelerinden bir tanesi olan Yeni Mahalle’ye 600’lük yağmursuyu hattı döşeniyor.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri ilin en büyük mahallelerinden bir tanesi olan Yeni Mahallede altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Mahalleye 600’lük yağmursuyu hattı döşeyen ASKİM Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, “Şehir genelinde sürdürdüğümüz altyapı hattı yenileme çalışmalarımız kapsamında Yeni Mahallede 600’lük yağmursuyu hattı döşeme çalışması gerçekleştiriyoruz. Sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgede özellikle kış mevsiminde yağan aşırı yağışlardan dolayı meydana gelebilecek olan sel olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor. İnşallah ekiplerimiz çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayacak” diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti.