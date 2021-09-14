Yeni kurulan İsrail hükümeti gidici mi?

İsrail'de geçtiğimiz Haziran ayında kurulan yeni hükümetin düşme tehlikesine şimdiden girdiği belirtiliyor.

Hükümetin, özellikle de başbakan Naftali Bennett'in partisi Yamina'nın tabanından kopuşların milletvekili istifalarına yol açabileceği belirtiliyor. Yamina tabanındaki kaymanın sebebinin Mart 2021 seçimlerinde Yamina Partisi'ne oy veren aşırı sağcı tabanın Naftali Bennett'i yeterince sert bulmamasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Aşırı sağcı tabanı, önceleri Netanyahu'dan daha sert ve sağcı bir isim olarak bilinen Naftali Bennett'i Hamas konusunda yeterince sert tavır takınmamakla suçluyor. Bennett'in ABD'ye yaptığı ve ABD'yi İran'a askeri müdahaleye ikna amacı taşıyan resmi gezide ABD'nin açıkça İran'a karşı askeri müdahaleyi düşünmediklerini beyan etmesi karşısında Bennett'in sert bir tepki vermemesinin de Yamina Partisi'nin tabanını kızdırdığı belirtiliyor.

Yamina Partisi tabanının Netanyahu'nun partisi Likud'a ve küçük aşırı sağcı Yahudi partilerine kaydığı belirtiliyor.

İsrail Hükümeti 120 üyeli İsrail parlamentosu Knesset'te 61 üyeyle olabilecek en küçük çoğunluğa sahip. Üstelik 8 partiden oluşan bu hükümetteki bir parti de 4 milletvekiline sahip bir Arap partisi. Bu Arap partisinin hükümetten çekilmesi veya Yahudi milletvekillerinden birkaçının istifa etmesi durumunda hükümet düşüyor. Bu sebeple baştan itibaren bu hükümetin uzun ömürlü olamayacağı düşünülüyordu.

Bennett hükümetinin düşmesi durumunda Netanyahu'nun da hükümeti kuramayacağı, ülkenin yeniden erken seçime gidebileceği düşünülüyor. İsrail'de son yıllarda sürekli erken seçim yapılması istikrarı bozduğu gerekçesiyle eleştiriliyor ve ülkeyee zararlı olduğu düşünülüyor.

Kaynak: Mepa News