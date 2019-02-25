0553 313 94 23

Yeni kurulacak askeri eğitim birliğinin ilki Yozgat’ta kurulacak (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat mitinginde vatandaşlara, yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin Yozgat’a kurulacağı müjdesini verdi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:30
Yeni kurulacak askeri eğitim birliğinin ilki Yozgat’ta kurulacak (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat mitinginde vatandaşlara, yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin Yozgat’a kurulacağı müjdesini verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet meydanında düzenlenen seçim mitinginde partililerle bir araya geldi. Yozgatlıları, Bozoklular ve Yozgat’ı ise Çapanoğlu’nun memleketi olarak nitelendiren Erdoğan, Yozgat’ta yapılan hizmetlerden bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara - Sivas arasında yapımı devam eden hızlı tren projesinin Yozgat Yerköy ayrımından Kayseri’ye bağlanacağını belirterek, “Ankara Sivas Yüksek Tiren Hattı aynı zamanda Yozgat’ın projesidir. Bu hat ile Yozgat- Sivas 1 saate, Yozgat-İstanbul 5 saat 15 dakikaya düşecek.Bu hattın inşası coğrafi zorluklar nedeniyle epey uzadı. İnşallah bu işin sonuna da geliyoruz. Ayrıca Yerköy bağlantısından itibaren bu hattı Kayseri’ye uzatacağız. Senelik 2 milyon yolcu kapasiteli hava limanı inşaatımız sürüyor. İnşallah 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca kurulması planlanan askeri eğitim birliklerinden ilkinin Yozgat’a kurulacağı müjdesini verdi.



Tarihi Roma hamamı turizme kazandırılacak


Yeni yatırımlarla Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Roma hamamının turizme kazandırılacağını kaydeden Erdoğan, “Yozgat’ın pek çok ilçesinde termal suyumuz var. Yapılan tesisler ile turizm alt yapısı giderek değişiyor. Sorgun, Sarıkaya, Yerköy, Boğazlayan ve Sarayken’ten sonra Akdağmadeni’ni de termal turizm kapsamına alıyoruz. Sarıkaya’daki 2 bin yıllık Roma hamamı olan Basilica termal hamamını için çok önemli görkemli bir proje hazırlıyoruz. Burası UNESCO dünya mirası geçici listesine de dahil edildi. Termal suyun ülkemizin önemli bir ihtiyacı olan meyve sebze arzının dengelenmesi için termal seralarda kullanılabilmesi imkanları da devreye almalıyız” dedi.



"Kumandaları Kandil’in elinde"


Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP çatısı altında kurulan ittifakın kumandasının Kandil ve Pensilvanya’nın elinde olduğunu ifade ederek, “Dünya değişiyor, bölgemiz gelişiyor. Türkiye’miz de bu değişimde hak ettiği yeri almak için tarihi bir mücadele veriyor. Bu mücadelede karşımızda terör örgütleri var. Bu mücadele karşımızda bölgemize dair bin bir hesabı olan nice güçler var. Bu mücadelemizde karşımızda kendi halkına zulmeden rejimler var. Bu mücadele karşımızda hiçbir kural ve ahlak tanımayan iş birlikçiler var. Bu mücadelede karşımızda; diplomasiyi, ekonomiyi, teknolojiyi bir silah gibi kullanan sinsi odaklar var. Maalesef bu mücadelemizde karşımızda içimizden bize çelme takmaya çalışan birtakım partiler var. Bunlar bir araya gelip CHP’nin başını çektiği bir ittifak kurdular. Güya başı CHP çekiyor. Ama kumanda Kandil’deki hainlerin elinde, Pensilvanya’daki hainin elinde. Kandil emrediyor onun güdümündeki parti aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor. Terör örgütü mensupları bu ilişkiyi açıkça ifade ediyorlar. Pensilvanya emrediyor onun güdümündeki kişiler aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor” dedi.



“FETÖ’den gözaltına alınan avukatını aday yaptı”


Erdoğan, “Kılıçdaroğlu, Bay Kemal, FETÖ’den gözaltına alınan avukatını götürüp Ankara’nın en büyük ilçelerinin birinde belediye başkan adayı olarak gösteriyor. Yozgatlı kardeşlerime sesleniyorum. Ankara’da çok Yozgatlı var. Ankara’daki Yozgatlı kardeşlerime özellikle Özhaseki kardeşimi ve AK Partili belediye başkan adaylarımızı desteklemeleri noktasında tavsiyede bulunmanızı istiyorum. Beş dönem Kayseri’de büyük şehir belediye başkanlığı yapmış, bakanlık yapmış, en son genel başkan yardımcım olarak beraber çalıştığımız Özhaseki’yi biz Ankara’ya aday yaptık. En güçlü aday o. Ama diyorum ki sizler telefonla Ankara’daki hemşehrilerinizi aramalısınız. El ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Onlara bu fırsatı, Ankara gibi yerde, bölücü örgütün güdümündeki İstanbul’da aday çıkartmıyor. Ankara’da aday çıkartmıyor” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:30
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eda Nur Hancı kimdir kaç yaşında? | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Eda Nur Hancı
    1. Eda Nur Hancı kimdir kaç yaşında? |..
    2. Ayşegül Yılmaz kimdir kaç yaşında? |..
    3. İran'da emeklilerden "tazminat"..
    4. Sivas’ta 120 bekçi göreve başladı
    5. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    6. Tartıştığı akrabalarına gece kulübünde..
    7. Başkan Çerçi Forum Magnesia’daydı
    8. Adıyaman Üniversitesinde stratejik..
    9. Isparta’da Vergi Haftası etkinlikleri
    10. GSS ve SGK prim borçlarını..
    11. Turgutlu’nun Cumhuriyet Caddesi..
    12. Başkan Memduh Büyükkılıç, Prof. Dr...
    13. Futbol: TFF 3. Lig
    14. Bowling turnuvasında şampiyon belli..
    15. MTTB’den Mısır’daki idamlara tepki
    16. KAYSERmall Outlet AVM’ den anlamlı..
    17. Cimnastik grup şampiyonları belli oldu
    18. Rize Valisi Kemal Çeber: “Rize için..
    19. Serbest harita mühendislerinden..
    20. Hayallerini sahneye taşıdılar
    21. Memur Sen Mısır’da ki idamları kınadı
    22. AGİT: "Moldova’da oyların satın..
    23. CHP Bulancak İlçe Başkanlığı’nda çıkan..
    24. Arısoy Zeytinburnu’nu dinledi, İBB..
    25. Gaziosmanpaşa’da çöplüğü andıran çatı..
    26. Üniversitede engellilerin önündeki..
    27. İyi Parti yöneticisi, Hançer’in..
    28. Karda yaban hayatı unutulmadı
    29. Alanya Büyükhasbahçe’ye imar yolu
    30. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr...
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler