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Siyaset

Yeni kriz oluşur mu? İYİ Parti – HDP gerilimine ilişkin CHP’den açıklama

İYİ Parti ve HDP arasındaki gerilime CHP’den açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, iki parti arasındaki tartışmaya dışarıdan dahil olmanın da kendilerine yakışmayacağını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 20:51:00 -
Yeni kriz oluşur mu? İYİ Parti – HDP gerilimine ilişkin CHP’den açıklama

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay HDP ile İYİ Parti arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Millet İttifakı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede 'İttifakların bir sonraki seçimde aynı kombinasyonda seçime gireceğinin garantisi yok’ dedi.

İYİ Parti-HDP tartışması

Basın mensuplarının İYİ Parti ve HDP arasındaki tartışmaya ilişkin soru üzerine Altay, siyasetin tartışma zemini olduğunu, böyle tartışmalardan kimsenin korkmaması gerektiğini ve demokrasi adına bundan kimseye zarar gelmeyeceğini söyledi. İYİ Parti ile HDP arasındaki bu tartışmanın Türk siyasetinde bir kriz çıkaracak noktaya geleceğine ihtimal vermediğini dile getiren Altay, iki parti arasındaki tartışmaya dışarıdan dahil olmanın da kendilerine yakışmayacağını kaydetti.

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