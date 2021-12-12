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Ekonomi Yeni kripto para vurgunu! Toplan 2 milyar dolar...
Ekonomi

Yeni kripto para vurgunu! Toplan 2 milyar dolar...

İstanbul Adalet Sarayı'na gelen bir grup vatandaş, Smart Trade Coin isimli kripto para şirketi ve şirketle bağlantılı 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar adına açıklama yapan avukat Adem Ay, "Toplamda ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 11:38:00 -
Yeni kripto para vurgunu! Toplan 2 milyar dolar...

Thodex, Sistemcoin, Vebitcoin ve Bitrota'nın ardından bu kez de kripto para borsası Smart Trade Coin, dolandırıcılık iddialarıyla gündemde.

Kripto para dolandırıcılığı iddiasında bulunan bir grup, İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapıp suç duyurusunda bulurdu.

Suç duyurusu dilekçesinde söz konusu 11 kişi hakkında “Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçu", “Nitelikli dolandırıcılık" ve “Yatırım tavsiyesi verme" suçlarından cezalandırılması istendi. Şikayetlerinin ardından mağdurlar adliye önünde açıklama yaptı.

“Savcılıklarımızın elini taşın altına koymasını istiyoruz"

Mağdurların avukatı Adem Ay,  mağdurların tüm birikimlerini ellerinden alındığını öne sürdü.

Adem Ay, "Şirket hakkında en son yapmış olduğumuz savcılık görüşmesinde Marshall Adaları'nda kurulmuş hayali bir posta kutusu olduğu tarafımıza belirtilmiştir. Bununla birlikte ne yazık ki mağdurlar ve mağduriyette artmaya devam etmektedir. Çünkü şirketin web sitesi halen açık durumdadır. Halen kişiler reklam yapmaya devam etmektedir ve mağduriyet sayısı şikayetlere rağmen artmaya devam edecektir.

Buradan soruşturmanın genişletilmesini ve kodlar üzerinden paraların nereye aktarıldığını ve nasıl buraya getirileceği noktasında araştırmanın tam manasıyla yapılması için savcılıklarımızın elini taşın altına koymasını istiyoruz. Toplamda ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz" dedi.

“Biz hem dolandırıldık hem de mağdur olduk"

Mağdurlardan Nimet An seslerini duyuramadıklarını dile getirerek “6 aydır şikayetçi olmuşuz 6 ay içinde hiçbir şey yok. Bizim elimizden bütün yatırımlarımızı aldılar. Benim 4 tane yetimim var, benim eşim kendini asarak vefat etti. Biz hem dolandırıldık hem de mağdur olduk. Ben buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum lütfen sesimizi duysunlar. Bize yardımcı olsunlar. Öyleyse bizde dolandırıcılık yapalım bizde kalkalım onun bunun parasıyla zevk yapalım. 40 bin elden verdim 185 bin lira değerindeki çeyreği de bozdurup elimden aldılar" dedi.

“'Aylık kazancın yüzde otuzunu vereceğiz' dediler"

Mehmet Güvenç paralarını kripto para olarak gönderdiğini söyleyerek, "Normalde bazı günler kripto para piyasasında yüzde otuz, yüzde elli, yüzde altmış, yüzde seksen dahi kazanabiliyorsunuz. Bu adamların bize verdikleri yanıt şuydu ' biz arkadaşlar bu robot vasıtasıyla borsalar arası kur farkından alım satım yaparak arbitraj dediğimiz sistem üzerinden size aylık kazancın yüzde otuzunu vereceğiz' dediler. Yani siz 100 lira yatırıyorsanız bu paranın bir ay içinde yüzde otuzunu verecekler. Yani bu şekilde bu sistemde para kazanırsınız dediler" şeklinde konuştu.

“Şu andaki kaybım 300 bin dolar"

Kafiye Çelebi ise 2016 yılında 30 bin dolar verdiğini söylerken, "Dairem vardı burada satmıştım dairenin parasını verdim. Şu andaki kaybım benim 300 bin dolar" ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Klişeleşmiş laflar edebilirim ama etmeyeceğim sadece size yuh olsun diyorum.
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para sanal, dolandirilik sucu ve ahmaklik gercek

.......
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