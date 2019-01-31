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Yeni kral göreve başladı

Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in görevi bırakmasının ardından krallığa seçilen Pahang eyalet Kralı Sultan Abdullah, yemin ederek görevine başladı.

31 Ocak 2019 Perşembe 08:48
Yeni kral göreve başladı

Malezya'nın yeni kralı Sultan Abdullah, 24 Ocak'ta 9 eyalet kralından oluşan Yöneticiler Konferansı tarafından kral olarak seçilmesinin ardından öğle saatlerinde başkent Kuala Lumpur'daki Milli Saray'da düzenlenen törende yemin etti.

Yemin töreninden önce sabah saatlerinde Milli Saray'da Yöneticiler Konferansı üyesi krallarla bir araya gelen Sultan Abdullah, görevine dair belgeleri imzaladı.

Ardından resmi karşılama töreni için Malezya Parlamentosuna geçen Sultan Abdullah, Başbakan Mahathir Muhammed ve yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail tarafından karşılandı.

Sultan Abdullah, daha sonra krallık yemini için yeniden Milli Saray'a geçti.

Saraydaki taht odasında düzenlenen törene Selangor kralı Sultan Şerafeddin İdris Şah başkanlık etti.

Sultan Abdullah, resmi yeminin ardından Malezya'nın 16. kralı oldu, Perak Kralı Sultan Nazrin Şah da vekil kral olarak yemin etti.

Sultan Abdullah kimdir?

1959 doğumlu Sultan Abdullah, 1975'te babası Sultan Ahmed Şah tarafından eyalet krallığının tek varisi ilan edildi.

Sultan Ahmad'ın sağlığının kötüye gitmesinin ardından 2016'dan bu yana kral vekili olarak Pahang eyaleti krallığını temsil eden Abdullah, aynı zamanda Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin icra kurulu üyeliği görevini yürütüyor.

Prenslik makamını 44 yıldır koruyan Abdullah, İngiltere'deki Galler Prensi Charles'ın ardından en uzun süre prenslik yapan kraliyet üyesi olarak biliniyor.

88 yaşındaki Pahang kralı Sultan Ahmad'ın ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle ülke krallığına uygun görülmeyeceği öne sürülmüş ve Pahang eyaleti krallığı yetkililerinin Sultan Ahmad'ın en büyük oğlu Abdullah'ı tahta çıkarma kararı aldığı belirtilmişti.

Sultan Abdullah, Malezya kralı seçilmesinden önce 15 Ocak'ta Pahang eyaleti kralı olarak tahta çıkmıştı.

Ülkede kral seçimi

Malezya kralının görevinin son bulmasının ardından toplanan ve ülkenin dokuz eyalet kralından oluşan Yöneticiler Konferansı, kendi aralarında verdikleri kararla yeni Malezya kralını seçiyor.

Kanunlar gereğince Malezya Krallığı, Yöneticiler Konferansı üyesi dokuz eyalet arasında dönüşümlü belirleniyor. Sırası gelen eyalet kralı, yaşının küçük olması, konferans üyelerinin onayını alamaması ve tahta çıkmayı istememesi gibi istisnai durumlarda ülke krallığına geçemiyor.

Dönüşüm listesine göre Malezya krallığına Pahang, Johor ve Perak eyaleti krallarından birinin geçmesi bekleniyordu.

Malezya kralı, Yöneticiler Konferansı'nın bir aday üzerinde anlaşması, daha sonra da bu adayın oy çokluğuyla seçilmesiyle belirleniyor.

Konferans üyelerinin, Malezya kralının görevinin bitmesiyle dört hafta içinde yeni kralın seçimini gerçekleştirmesi gerekiyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 08:48
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