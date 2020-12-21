Yeni koronavirüs türüyle ilgili Fransa'dan korkutan açıklama!

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, henüz testlerde tespit edilememiş olsa da İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs türünün Fransa'da da yayılabiliyor olabileceğini söyledi.

Veran yaptığı açıklamada, "Virüsün Fransa'da yayılabiliyor olması tamamen mümkün" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün ortaya çıkan yeni türü, İngiltere'de yeni önlemler alınmasına ve Avrupalı komşularının İngiltere'ye seyehat kısıtlamaları getirmesine neden oldu.

Yüzde 70 daha hızlı yayılıyor

İngiltere'de tespit edilen yeni koronavirüs türünün ilk verilere göre yüzde 70'e kadar daha yüksek hızlarda yayılabileceği belirtildi.