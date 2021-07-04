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Sağlık Yeni korona tablosu | 4 Temmuz koronavirüs güncel tablosu
Sağlık

Yeni korona tablosu | 4 Temmuz koronavirüs güncel tablosu

4 Temmuz 2021 kaç korona vakası var? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunun yenilenmiş şeklini paylaştı. Peki, bugün kaç korona vakası var?

Yeniakit Publisher
2021-07-04 23:18:00 -
Yeni korona tablosu | 4 Temmuz koronavirüs güncel tablosu

Koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana Sağlık Bakanlığı güncel rakamları paylaşıyor. Pek çok kişi 4 Temmuz’a ait rakamları merak ediyor. Peki, 4 Temmuz’da kaç kişi vefat etti?

Yeni korona tablosu | 4 Temmuz koronavirüs güncel tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de kaç doz aşı uygulandı? Koronavirüs aşılama son durum
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Türkiye’de kaç doz aşı uygulandı? Koronavirüs aşılama son durum

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