Mutasyonlu virüs nerelerde var? İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan varyantlarının ardından yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi. Peki, yeni mutasyon Türkiye'de var mı?

Yeni korona mutasyonu mu çıktı? Vietnam varyantı Türkiye'de var mı?

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da yeni bir varyant tespit edildi. Söz konusu varyantın İngiliz ve Hindistan varyantlarının karışımı olduğu belirtildi. Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, "Yeni tespit edilen hastalar üzerinde gen dizilimi üzerine çalıştıktan sonra, Hindistan ve İngiltere'dekilerin bir karışımı olan yeni bir varyant keşfettik. Daha spesifik olarak söylersem, tespit edilen varyant İngiltere varyantına ait olan mutasyonlara sahip bir Hint varyantı" dedi.