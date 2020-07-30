Yeni Kömürhan Köprüsü'nde birleşmeye 38 metre kaldı

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Doğu ve Güneydoğu ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik bir konuma sahip yeni Kömürhan Köprüsü, bu yıl hizmete açılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünce Elazığ-Malatya illeri arasındaki kesimin bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması, daha konforlu ve güvenli bir ulaşımın temin edilmesi amacıyla 2014'te Karakaya Baraj Gölü üzerindeki yapımına başlanan "Yeni Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi"nin yüzde 94’ü tamamlandı.

Mevcut güzergahı kısaltacak

Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli bünyesinde bulunan her biri 2 bin 400 metreden oluşan toplam 4 bin 800 metrelik çift tüp Kömürhan Tüneli, nihai beton kaplaması dahil tamamlandı. Köprünün hizmete açılmasıyla Malatya ve Elazığ arasındaki güzergah 1 kilometre kısalacak. Bu sayede zaman ve akaryakıttan da tasarruf sağlanarak ekonomiye katkı sağlanacak.

Köprünün 622 metrelik kısmı tamamlandı

Yüklenici firmadan alınan bilgiye göre; büyük ölçüde yerli teknoloji ve iş gücü kullanılarak yapılan 660 metre uzunluğu ve 23 metre genişliğindeki modern köprünün 622 metrelik kısmı tamamlandı. Köprünün her iki yakasının birleşmesine 38 metre kaldı.

Dünyada 4. sırada yer alacak

Ters-Y tipi kule olarak tasarlanan Kömürhan Köprüsü tek pilon ve orta açıklığı 380 metre özelliğiyle dünyada 4. sırada yer alacak. Bağlantı yolları, köprü ve tünel ikincil işleri ile birlikte proje yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor. Yeni Kömürhan Köprüsü, teknik özellikleri bakımından Türkiye inşaat sektörü için bünyesinde yenilikler içeren örnek projelerden birisi olarak tanımlanıyor.



Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi'nin tamamlanmasıyla 1 milyon 750 bin metreküp toprak, 180 bin metreküp beton, 6 bin ton demir, 6 bin 650 ton çelik imalatı, 920 ton gergin eğik kablo, 210 ton art germe çelik, 120 bin ton plentmiks temel ile 73 bin ton asfalt işi gerçekleştirilmiş olacak.