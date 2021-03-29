  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yeni kısıtlamalar neler? 29 Mart Kabine Toplantısı kararları
Gündem

Yeni kısıtlamalar neler? 29 Mart Kabine Toplantısı kararları

29 Mart Kabine Toplantısı 3,5 saat sürdü. Toplantının ana gündem maddesini koronavirüs ile mücadele oluşturacak. Günlük 30 bin vakaya ulaşan koronavirüs vaka sayısında yeni tedbirler alınması gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı. Peki, alınan yeni kısıtlama kararları neler?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 20:19:00 -
Yeni kısıtlamalar neler? 29 Mart Kabine Toplantısı kararları

Kabine toplantısı sonrası millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı. İşte 29 Mart Kabine kararları...

29 Mart Kabine Toplantısı kararları

Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları:

Türkiye'nin büyük bir bölümü malesef kırmızı renge büründü. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden hızlı düşüremezsek küresel normalleşmenin gerisinde kalırız. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.

Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır.

Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Demir bombayı patlattı: HÜRJET TCG Anadolu'ya konuşlandırılabilir
Teknoloji

İsmail Demir bombayı patlattı: HÜRJET TCG Anadolu'ya konuşlandırılabilir

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET savaş uçağının TCG Anadolu'da kullanıla..
İsmail Demir açıkladı! Türkiye neden Brezilya'nın uçak gemisini almıyor?
Teknoloji

İsmail Demir açıkladı! Türkiye neden Brezilya'nın uçak gemisini almıyor?

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Brezilya’nın "NAe São Paulo" uçak gemisiyle ilgili merak edilen soruları cevapladı.
O tahmin de gerçekleşti! Simpsons dünyayı hayrete düşürdü
Dünya

O tahmin de gerçekleşti! Simpsons dünyayı hayrete düşürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan ve dünyadaki bazı gelişmeleri çok önceden tahmin etmesiyle nam salan The Simpsons çizgi dizisinin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay