Yeni Kia Niro ileri teknolojiye sahip özellikleriyle göz dolduruyor

Yeni Niro sürücü ve yolcular için güvenliği, kullanılabilirliği ve rahatlığı arttırılarak ileri teknoloji özelliklerle donatıldı. Yeni Kia Niro’nun bu özelliklerinin büyük bölümü, hibrit (HEV) ve elektrikli (BEV) Niro versiyonlarında standart olarak bulunuyor. Kia Niro Hibrit, 1.6 litrelik benzinli motor ve 32 kWh elektrik motoruyla 141 PS kombine güç ve 265 Nm kombine tork sunuyor. Ortalama yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 4.4 l/100 km olarak açıklanan Niro Hibrit 0-100 km/s hızlanmasını 10.8 saniyede tamamlarken 162 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. Bagaj hacmi 451 litre olan modelin arka koltukları katlandığında bu alan 1445 litreye kadar çıkıyor. Kia Niro hibrit versiyonuyla 1.190.000 TL etiket fiyatına sahip. Kia Niro EV ise 204 PS (150 kW) güç ve 255 Nm torka sahip elektrik motorunu 64.8 kWh batarya ile birleştirerek 460 km (WLTP) sürüş menziline ulaşabiliyor. DC şarj imkânı da sunan Niro, 50 kW DC şarj istasyonlarında 65 dakikada, 100 kW DC istasyonlarda da 45 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj olabiliyor. Kia Niro EV ise 1.470.000 TL etiket fiyatına sahip.

Yeni Kia Niro’nun bazı özellikleri şöyle:

l Relaxation özellikli ön yolcu koltuğu

l Arka koltuk yaşam alanı

l Geniş sunroof

l Ambiyans aydınlatma

l 10.25 inç dokunmatik ekranlı multimedya

l Elektrikli ve hafızalı bagaj kapağı

l Multi mod kontrol paneli

l Kablosuz şarj sistemi (Wireless Charger)

l Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA)

l Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA)