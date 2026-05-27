Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya yönelik silahlı saldırıda yeni gelişme! Mahkeme kararını açıkladı

Muğla’da Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan zanlılardan adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında ilk etapta dün sabah saatlerinde 4 şüpheli Fethiye Adliyesi’ne sevk edildi. Daha sonra 2 şüphelinin daha adliyeye getirilmesiyle birlikte dosyadaki tutuklu şüpheli sayısı 6’ya çıktı. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlıların tamamı tutuklandı.

Olay

23 Mayıs'ta evinin çevresinde keşif yapan maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ayağından yaralanmış ve tedavi altına alınmıştı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ve kendisiyle hareket eden, kaçmasına yardım eden 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelinin giydiği kıyafet ve kullandığı seri numarasız tabanca Karaçulha Mahallesi'ndeki otluk alanda bulunmuştu.