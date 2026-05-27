Ekonomi O ülkeden Türkiye'ye davet! Madenler için işbirliği teklifi
Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake, ülkesinin madencilik sektörünü yeniden yapılandırmak için Türkiye ile iş birliğine hazır olduğunu açıkladı. Abuja yönetimi, teknik kapasite, dijitalleşme ve sürdürülebilir madencilik alanlarında Ankara ile yakın çalışma hedefliyor.

Nijerya, madencilik sektöründe yeni bir dönemin kapısını Türkiye ile aralamak istiyor. Ülkenin Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake, Türkiye’nin teknoloji birikimi ve uzmanlığından yararlanmak istediklerini belirterek, iki ülke arasında bu alanda güçlü bir iş birliği kurulabileceğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye ile Nijerya arasında madencilik alanında imzalanan mutabakat zaptının, yalnızca iki ülke ilişkileri açısından değil, Nijerya’nın ekonomik dönüşüm hedefleri bakımından da önemli bir eşik olduğu vurgulandı.

Katı Mineraller Geliştirme Bakanlığının Özel Medya Danışmanı Lara Owoeye-Wise'nin yaptığı açıklamaya göre Bakan Alake, Türkiye ile Nijerya arasında madencilik alanında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alake, ülkesinin Türkiye'nin ileri teknoloji birikimi ve uzmanlığından yararlanmak istediğini belirterek, Nijerya'nın madencilik sektörünü yeniden yapılandırmak amacıyla Türkiye ile işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

Nijerya'nın madencilik alanında yönetişim yapılarının güçlendirilmesi, teknik kapasitenin artırılması ve sürdürülebilir madencilik uygulamalarının geliştirilmesi için Türkiye ile yakın işbirliği hedeflediklerini aktaran Alake, "Türkiye, özellikle katı madenlerin geliştirilmesi alanında güçlü ikili işbirliği kurmayı hedeflediğimiz ülkelerden biridir." ifadesini kullandı.

Alake, iki ülkenin arasındaki işbirliğinin madencilik keşif faaliyetleri, eğitim, dijitalleşme, ruhsatlandırma sistemleri ve kapasite geliştirme gibi kritik alanları kapsayacağını belirtti.

