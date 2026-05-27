Katil Siyonistler katliam yaptı! Çok sayıda can kaybı var

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki 5 ayrı beldeye düzenlediği hava saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuğun yaşamını yitirmesi, bölgedeki insani tabloyu daha da ağırlaştırdı.

İsrail ile Lübnan arasında yürürlükte olduğu açıklanan ateşkes, sahadaki saldırılarla bir kez daha fiilen delinmiş oldu. İsrail ordusunun dün Lübnan’ın güneyindeki farklı yerleşim alanlarını hedef alan hava saldırılarında sivillerin bulunduğu bölgeler vuruldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı bilgilere göre, saldırılar sonucunda 31 kişi yaşamını yitirirken 40 kişi de yaralandı. Ölenler ve yaralananlar arasında kadınlar ve çocukların bulunması, saldırıların sivil yerleşim alanlarındaki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in dün düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivilin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Sur kentine bağlı Burç Şemali beldesine düzenlenen saldırıda, aralarında 2 çocuk ve 3 kadının bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti, 5'i çocuk, 6'sı kadın 16 kişi yaralandı.

Sayda kentine bağlı Kevseriyyet er-Ruz beldesindeki saldırıda 5 kişi öldü, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Nebatiye vilayetindeki Habbuş beldesinde 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirirken, aralarında 2 çocuk ve 3 kadının bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Sur'a bağlı Maareke beldesinde 6 kişi öldü, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Sur kenti yakınlarındaki Selaa beldesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

