Peş peşe kavurmaları tüketmeyin! Etin yanında ayran içmenin 3 faydası
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Peş peşe kavurmaları tüketmeyin! Etin yanında ayran içmenin 3 faydası

Kavurmaların sofraları şenlendirdiği bir ortamda mutlaka sofrada ayran içmelisiniz...

Foto - Peş peşe kavurmaları tüketmeyin! Etin yanında ayran içmenin 3 faydası

Geleneksel Türk mutfağının en köklü ve en sevilen ikililerinden biri şüphesiz et ve ayrandır. Kebapçıların, köftecilerin ve bayram sofralarının vazgeçilmezi olan bu kombinasyon, sadece lezzet uyumuyla değil, sağlığa olan faydalarıyla da öne çıkıyor. Prof. Dr. Esin Korkut, etin yanında gazlı içecekler yerine ayran içmeyi tavsiye ediyor. Peki, etin yanında hangi yeşillikler tüketilmeli? Kurban Bayramı et tüketiminin en yoğun olduğu dönem. Etin yanında ayran veya başka içecekler seven de var, yeşillik tüketen de var. Peki, hangisi doğru etin yanında ayran faydalı mı?

Foto - Peş peşe kavurmaları tüketmeyin! Etin yanında ayran içmenin 3 faydası

Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Esin Korkut, etin yanında probiyotik olan ayranı tüketmeyi ve bol su içmeyi tavsiye ediyor. Etin yanında yeşillik tüketmenin de faydalı olduğunu aktaran Korkut, şunları söyledi: "Etin yanında yeşilliği öneriyoruz. Çünkü içindeki C vitaminini sağlayabilmemiz için şu kombinasyon gerekiyor aslında. O yüzden biz yeşil işte rokadır, maydanozdur, yeşillik bütün sebzeleri alabilirsiniz. Limon sıkabilirsiniz. Hiçbir şeyin abartısına kaçmamak gerekiyor ve mutlaka yürüyüş öneriyoruz."

Foto - Peş peşe kavurmaları tüketmeyin! Etin yanında ayran içmenin 3 faydası

Kırmızı et tüketirken yanında ne içileceği, hem yemeğin keyfi hem de sindirim sistemi için oldukça önemlidir. Etin zengin protein yapısı ile ayranın mucizevi içeriği birleştiğinde vücudumuzda harika etkiler oluşturur. İşte et yemeklerinin yanında ayran tüketmenin bilimsel olarak desteklenen 3 önemli faydası... 1. Sindirimi Kolaylaştırır ve Mideyi Rahatlatır Kırmızı et, sindirimi en zor besinlerden biridir; midenin eti parçalaması ve bağırsaklara iletmesi saatler sürebilir. Bu durum yemek sonrasında şişkinlik, gaz ve karın ağrısına yol açar. Ayranın Etkisi: Ayran, içerisinde bol miktarda laktik asit ve dost bakteriler (probiyotikler) barındırır. Bu bileşenler, mide asidinin dengelenmesine yardımcı olur ve bağırsak florasını destekler.

Foto - Peş peşe kavurmaları tüketmeyin! Etin yanında ayran içmenin 3 faydası

Etin yanında içilen ayran, etin sindirim kanalındaki yolculuğunu hızlandırarak yemek sonrası oluşabilecek ağırlık ve hazımsızlık hissini bıçak gibi keser. 2. Protein Emilimini ve Kas Gelişimini Maksimuma Çıkarır Kırmızı et, vücudumuzun kas yapımı ve hücre yenilenmesi için ihtiyaç duyduğu en kaliteli hayvansal protein kaynaklarının başında gelir. Ayranın Etkisi: Ayran da tıpkı et gibi yüksek kaliteli kazein ve serum proteinleri içerir. İki kaliteli protein kaynağı aynı öğünde birleştiğinde, vücudun amino asit zincirlerini işlemesi kolaylaşır. Ayran, etteki proteinlerin biyoyararlanımını (vücut tarafından kullanılma oranını) artırarak özellikle sporcular ve gelişim çağındaki çocuklar için mükemmel bir kas besleyici formüle dönüşür.

Foto - Peş peşe kavurmaları tüketmeyin! Etin yanında ayran içmenin 3 faydası

3. Vücudun Sıvı ve Elektrolit Dengesini Korur (Aşırı Sodyumu Dengeler) Et yemekleri, özellikle de kebap, köfte veya kavurmalar hazırlanırken lezzet vermesi açısından bolca tuzlanır. Fazla tuz (sodyum) tüketimi ise tansiyonun yükselmesine ve vücudun su tutarak ödem yapmasına neden olur. Ayranın Etkisi: Ayran, mükemmel bir sıvı ve elektrolit kaynağıdır. İçeriğindeki yoğun potasyum ve kalsiyum sayesinde, etten alınan fazla sodyumun (tuzun) vücuttaki olumsuz etkilerini nötralize eder. Kan basıncının (tansiyonun) aniden fırlamasını engeller ve et yemeğinden sonra oluşan o aşırı susuzluk hissinin önüne geçer.

Foto - Peş peşe kavurmaları tüketmeyin! Etin yanında ayran içmenin 3 faydası

Halk arasında "Etin yanında ayran içilmez, çünkü kalsiyum etteki demirin emilimini engeller" şeklinde yaygın bir inanış vardır. Gerçek Şudur: Kırmızı ette bulunan demir, "hem demir" formundadır. Hayvansal kaynaklı olan bu demir türü, bitkisel demire göre vücut tarafından çok daha kolay ve yüksek oranda emilir. Ayran veya yoğurttaki kalsiyum, etteki bu güçlü demir emilimini sağlıklı bir bireyde kayda değer oranda etkilemez. Eğer ileri derece kansızlık (anemi) teşhisiniz yoksa etin yanında gönül rahatlığıyla ayran tüketebilirsiniz.

