Bayram Kapadokya'yı ihya etti
AA Giriş Tarihi:

Bayram Kapadokya'yı ihya etti

Kurban Bayramı tatilinde Kapadokya'da yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, sıcak hava balonu, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katıldı.

Bayram tatili kapsamında Nevşehir'e gelen yerli turistler, turizm merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde çeşitli tur etkinliklerine katılan ziyaretçiler, yürüyüş alanlarında gezinti yaptı.

Bayramın ilk gününde sıcak hava balonu turuna ilgi gösteren vatandaşlar, sabah erken saatte Göreme beldesindeki balon kalkış alanına geldi.

Görevlilerin hazırlıklarının ardından sepetlere alınan tatilcileri taşıyan sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi.

Yerli turistlerden bir kısmı balon sepetinden bölgeyi havadan izlerken, bazıları da atlı tura katılarak manzaranın keyfini çıkardı.

Bazı ziyaret alanlarında oluşan uzun araç kuyrukları zaman zaman trafikte aksamalara neden oldu.

Bayram tatili dolayısıyla bölgedeki konaklama tesislerinde doluluğun yüzde 90'ı aştığı öğrenildi.

Turistlerden Ömer Faruk Kılıç, AA muhabirine, Erzurum'dan bayram tatili için geldiği Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetmek için balon turuna katıldığını belirterek,

"Kurban Bayramı'nı coşkulu şekilde, doğa harikası bölgede rengarenk balonlar içinde kutlayacağız. Kapadokya'ya ilk kez geliyorum, çok güzel bir yer." dedi.

Balon pilotu Oğuzhan Alkan da güneşi gökyüzünde karşılayacaklarını vurgulayarak, "Bu bayramda da misafirlerimizi konuk ediyoruz.

Balonumuzda hem yerli hem yabancı konuklarımız var. Bayram heyecanıyla uçuş için hazırlıklarımızı yaptık. Herkese hayırlı bayramlar dilerim." diye konuştu.

Ailesiyle Muğla'dan gelen Feriştah Durdal ise bayram tatilini dinlenmek için fırsata dönüştürdüklerini söyleyerek, "Uzun yıllardır Kapadokya'yı ve balonla uçmayı merak ediyordum.

Çok şükür hayalimize kavuştuk. Gerçekten büyüleyici bir yer. İçimiz içimize sığmıyor. Tatilimiz çok güzel geçiyor." ifadelerini kullandı.

Bölgeyi ziyaret edenlere fotoğraf çekim hizmeti sunan Mustafa Atay da 9 günlük bayram tatilinin esnafı memnun ettiğini kaydederek, "Epey yoğunluk oluştu.

İşlerimize etkisi çok oldu, oturmaya fırsat bulamıyoruz. İşlerimizde yüzde 70 artış olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur, Kapadokya'nın yerli ve yabancılara hitap edebilen değerli bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

Konukların bölgede dinlenirken eğlenebilecekleri etkinliklere katılabileceklerini dile getiren Onur, "Bölgemizde ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz.

Otellerimizdeki doluluk yüzde 90'a ulaştı. Dünyada 2 milyon peribacasının olduğu tek yer Kapadokya'dır. 9 günlük bayram tatili Kapadokya için can suyu oldu.

Esnafımız ve turizmciler mutlu. Kapadokya farklı aktivitelerin yapıldığı bir yer." şeklinde konuştu.

