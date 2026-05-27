Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız: Et yıkanmaz, silinir! Meğer sebebi çok başkaymış
Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlıklar için bu tüyoyu mutlaka tatbik etmek zorundasınız...
Kurban Bayramı'nda en çok araştırılan sorulardan biri de “Et yıkanır mı?” Şef Volkan Aslan, eti yıkamanın doğru olmadığını, bunun yerine silinebileceğini söyledi. Peki, et neden yıkanmaz?
Kurban Bayramı'nda etle ilgili en çok araştırılan konulardan biri de etin yıkanıp yıkanmaması durumu. Haliç Üniversitesi Eğitmen Şefi Volkan Aslan bu konuda Akşam'a konuştu.
Kurban etini pişirmeden önce yıkamak doğru mudur? Etin üzerindeki olası bakterilerden arınması için yıkamak yerine nasıl bir temizleme yöntemi öneriyorsunuz?
Kesinlikle hiçbir et grubunu yıkamak uygun değildir.
Et asla yıkanmaz.
Eti yıkamak hem etin kimyasını bozar hem de etin içerisinde ve üzerinde bakterilerin gelişmesi için zemin hazırlayıcı bir durum oluşturur.
Eti yıkamak yerine ne yapabiliriz?
Eti yıkamak yerine silmeyi tercih edebilir.
Temiz ve kuru bir bezle et silinebilir.
Ama kesinlikle ıslak mendil vb. Kimyasal bir madde içermemesi gereklidir.
