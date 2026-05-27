CHP'yi sarsacak iddia! Genel Başkanlık için 2 isim

CHP kulislerine ilişkin yaptığı değerlendirmelerle gündeme gelen Enver Aysever, yayımladığı programda parti içi dengelere dair çarpıcı iddialar dile getirdi. Aysever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun parti içinde ayrı bir yapılanma oluşturduğunu öne sürerken, önümüzdeki dönemde CHP’de genel başkanlık yarışında öne çıkabilecek isimleri de açıkladı.

Aysever’in açıklamaları, yalnızca genel merkez eksenli tartışmalarla sınırlı kalmadı. Parti içindeki ayrışmanın özellikle İzmir’de daha belirgin hale geldiğini savunan Aysever, kentte siyasi gerilimin ciddi boyutlara ulaştığını öne sürdü.

“EKİM PARTİSİ” İDDİASIYLA YENİ TARTIŞMA

Enver Aysever, programında Ekrem İmamoğlu’nun parti içinde farklı bir siyasi yapı oluşturduğunu ileri sürdü. Bu yapılanmanın adının “Ekim Partisi” olduğunu iddia eden Aysever, bu görüşünü ilk kez yıllar önce dile getirdiğini söyledi.

Daha önce bu çıkışı nedeniyle sert tepkiler aldığını anlatan Aysever, bugün gelinen noktada o dönem söylediği sözlerin doğrulandığını savundu. CHP içindeki mevcut tabloyu, geçmişte dikkat çektiği yapılanmanın görünür hale gelmesi olarak yorumladı.

GENEL BAŞKANLIK İÇİN İKİ İSİM İŞARET EDİLDİ

Aysever’in en dikkat çekici değerlendirmelerinden biri de CHP’nin gelecekteki genel başkanlık yarışıyla ilgili oldu. Özgür Özel’in pozisyonunun nasıl şekilleneceğinin belirsiz olduğunu belirten Aysever, buna rağmen parti içindeki yeni yarışta iki ismin öne çıkacağını söyledi.

Aysever’e göre önümüzdeki dönemde CHP’de Gökhan Günaydın ile Oğuz Kaan Salıcı’nın genel başkanlık için yarışması güçlü ihtimaller arasında yer alıyor. Bu çıkış, parti kulislerinde yeni güç dengeleri ve olası liderlik hesapları tartışmasını da beraberinde getirdi.

İMAMOĞLU’NUN PARTİ İÇİNDEKİ ETKİSİNE VURGU

Aysever, geçmiş dönemde Ankara ve İstanbul hattında farklı siyasi kümelenmeler oluştuğunu da savundu. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir dönem Ankara merkezli aynı hatta bulunduğunu, Ekrem İmamoğlu’nun ise İstanbul’da kendi kadrosunu kurduğunu ileri sürdü.

Bu çerçevede Gökhan Günaydın’ın da İmamoğlu’na yakın ve güçlü isimlerden biri olduğunu belirten Aysever, son dönemde sahada daha az görünse de etkisinin sürdüğünü ima etti.

İZMİR İDDİASI: GERİLİM DERİNLEŞTİ

Parti içindeki çatlağın en görünür alanlarından birinin İzmir olduğunu öne süren Aysever, kentte siyasi safların belirginleştiğini savundu. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile mevcut belediye yönetimi arasında ciddi bir kopuş yaşandığını iddia eden Aysever, bu ayrışmanın CHP içindeki büyük tabloyu yansıttığını söyledi.

Tunç Soyer’in Kemal Kılıçdaroğlu çizgisine yakın durduğunu, mevcut belediye yönetiminin ise farklı bir siyasi hatta hareket ettiğini öne süren Aysever, İzmir’de bu nedenle tansiyonun uzun süredir yüksek olduğunu dile getirdi.

ADAY BELİRLEME SÜREÇLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Aysever, bugün konuşulan sorunların yeni olmadığını özellikle vurguladı. CHP’de aday belirleme süreçlerinin uzun süredir tartışma yarattığını söyleyen Aysever, İstanbul’daki belediye başkan adaylarından Türkiye genelindeki tercihlere kadar birçok başlıkta Ekrem İmamoğlu’nun etkisinin hissedildiğini öne sürdü.

Bu nedenle mevcut çatışmanın anlık bir kriz değil, bir süredir biriken rahatsızlıkların sonucu olduğunu savunan Aysever, parti içinde özellikle İzmir’de gerilimin çok daha görünür hale geldiğini iddia etti.

CHP’DE GÖZLER YENİ DENGE ARAYIŞINDA

Aysever’in iddiaları, CHP içinde liderlik, kadro ve yerel yönetim dengeleri üzerinden süren tartışmaları yeniden öne çıkardı. Parti içinde hangi isimlerin öne çıkacağı, genel başkanlık denkleminde nasıl bir yarış oluşacağı ve yerel güç merkezlerinin bu sürece nasıl etki edeceği önümüzdeki dönemde daha fazla konuşulacak başlıklar arasında yer alıyor.