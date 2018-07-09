Yeni KHK yayınlandı! İşte birleştirilen bakanlıklar

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayınlandı. 703 Nolu KHK ile bazı bakanlıklar birleştirildi. Bakanlar Kurulu ibaresi 'cumhurbaşkanı' şeklinde değişti.

KHK ile bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Ticaret Bakanlığı,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi yeni ismi, Tarım ve Orman Bakanlığı,

Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Dışişleri Bakanlığı,

Maliye Bakanlığı'nın yeni ismi Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu.

Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3'e inerken Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altına geçti.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oldu.

Genelkurmay Başkanı'nın görev ve yetkisine ait kanun ile YAŞ'ın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun kalktı.

"MİT Müsteşarı" ibaresi "MİT Başkanı oldu.