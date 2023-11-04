  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yeni katliam için piyes hazırlandı!
Dünya

Yeni katliam için piyes hazırlandı!

Yeniakit Publisher
2023-11-04 10:44:00 -
Yeni katliam için piyes hazırlandı!

Gazze’de bir hastane vurup 500 insanı katleden İsrail, Şifa Hastanesi’ni de vurmak için yeni bir mizansen hazırladı. Geçtiğimiz günlerde bir similasyonla hastanenin altında “Hamas karargahı ve tünelleri var” yalanını yayan İsrail ordusu bu defa, Şifa Hastanesi’nde olduğunu iddia ettikleri biriyle yapılan görüşmeyi yayınlayıp, “Hastanenin altında 1 milyon litreden fazla yakıt var” iftirasını attı.

TAHSİN HAN

İsrail ordusu, Gazze’deki insanlık dışı saldırılarını meşrulaştırmak için yalana ve tiyatrolara devam ediyor. Geçtiğimiz 17 Ekim’de Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni vurarak 500 insanı katleden İsrail, uydurma ses kayıtları yayınlayıp, hastaneyi Hamas’ın vurduğu yalanını uydursa da bu tiyatrosu bir haftada çöktü. Yalan ve algıda iyi işler çıkarıp batılı yönetimleri ve basını etkileyen siyonistler bu defa Gazze’nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi’ni vurmak için yalan ve tiyatrolar uydurmaya devam ediyor. Gazze’de bir hastane vurup, 500 insanı katleden İsrail, Şifa Hastanesi’ni de vurmak için yeni bir mizansen hazırladı. Geçtiğimiz günlerde bir similasyonla Şifa Hastanesi’nin altında “Hamas karargahı ve tünelleri var” yalanını yayan ve hastaneyi vurmak için kendine zemin hayırlayan İsrail ordusu; bu defa Şifa Hastanesi’nde olduğunu iddia ettikleri bir isimle yaptıkları sözde telefon görüşmesini yayınlayıp, o ajanın ağzından “Hastanenin altında Hamas’a ait 1 milyon litreden fazla yakıt var” mizansenini oynadı.

İsrail Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre; İsrail ordusu, Hamas’ın Şifa Hastanesi’nde bir milyon litre kadar mazot bulundurduğunu doğrulayan Gazze sağlık yetkilisiyle yapılan görüşmenin kaydını yayınladı.

Haberde, “Ordu, cuma günü Gazze Şeridi’ndeki bir sağlık görevlisiyle yapılan ve Hamas’ın terörist faaliyetleri için kullandığı Şifa Hastanesi’nin altında devasa yakıt rezervleri biriktirdiğini itiraf eden bir görüşmenin kaydını yayınladı. Ordunun kayda eklediği açıklamada, ‘2 Kasım’da Gazze’deki sağlık sisteminden bir yetkiliyle yapılan görüşmede, Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki akaryakıt rezervlerini elinde tuttuğu ve bunu kullandığı bir kez daha ortaya çıktı’ denildi. Kayıtta, konuşan adamın yarım milyon ila bir milyon litre dizel depolandığını söylediği duyuluyor” diyen gazete ordunun hastanenin terör yuvası olduğu açıklamasının doğru olduğunu ve hastaneye yakıt gönderilmemesi gerektiğini de belirtti.

Katil İsrail'den skandal bitmiyor: ABD'nin 6 İHA'sı Gazze'de uçuyor! Dünyayı ayağa kaldıracak gelişme!
Katil İsrail'den skandal bitmiyor: ABD'nin 6 İHA'sı Gazze'de uçuyor! Dünyayı ayağa kaldıracak gelişme!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Katil İsrail'den skandal bitmiyor: ABD'nin 6 İHA'sı Gazze'de uçuyor! Dünyayı ayağa kaldıracak gelişme!

Çocuklar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
Çocuklar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Gündem

Çocuklar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Almanya harekete geçti: Gazze'den onlarca Alman vatandaşını tahliye etti
Almanya harekete geçti: Gazze'den onlarca Alman vatandaşını tahliye etti

Dünya

Almanya harekete geçti: Gazze'den onlarca Alman vatandaşını tahliye etti

Son dakika... BM'den dehşete düşüren Gazze açıklaması
Son dakika... BM'den dehşete düşüren Gazze açıklaması

Gündem

Son dakika... BM'den dehşete düşüren Gazze açıklaması

Bu utancı kaldıramadıkları için yolara düştüler! Gazze için karınca misali
Bu utancı kaldıramadıkları için yolara düştüler! Gazze için karınca misali

Gündem

Bu utancı kaldıramadıkları için yolara düştüler! Gazze için karınca misali

İsrail'in planı işliyor, Gazze boşaltılıyor! 730 çifte vatandaş Refah'tan geçecek!
İsrail'in planı işliyor, Gazze boşaltılıyor! 730 çifte vatandaş Refah'tan geçecek!

Gündem

İsrail'in planı işliyor, Gazze boşaltılıyor! 730 çifte vatandaş Refah'tan geçecek!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23