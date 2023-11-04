Yeni katliam için piyes hazırlandı!

TAHSİN HAN

İsrail ordusu, Gazze’deki insanlık dışı saldırılarını meşrulaştırmak için yalana ve tiyatrolara devam ediyor. Geçtiğimiz 17 Ekim’de Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni vurarak 500 insanı katleden İsrail, uydurma ses kayıtları yayınlayıp, hastaneyi Hamas’ın vurduğu yalanını uydursa da bu tiyatrosu bir haftada çöktü. Yalan ve algıda iyi işler çıkarıp batılı yönetimleri ve basını etkileyen siyonistler bu defa Gazze’nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi’ni vurmak için yalan ve tiyatrolar uydurmaya devam ediyor. Gazze’de bir hastane vurup, 500 insanı katleden İsrail, Şifa Hastanesi’ni de vurmak için yeni bir mizansen hazırladı. Geçtiğimiz günlerde bir similasyonla Şifa Hastanesi’nin altında “Hamas karargahı ve tünelleri var” yalanını yayan ve hastaneyi vurmak için kendine zemin hayırlayan İsrail ordusu; bu defa Şifa Hastanesi’nde olduğunu iddia ettikleri bir isimle yaptıkları sözde telefon görüşmesini yayınlayıp, o ajanın ağzından “Hastanenin altında Hamas’a ait 1 milyon litreden fazla yakıt var” mizansenini oynadı.

İsrail Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre; İsrail ordusu, Hamas’ın Şifa Hastanesi’nde bir milyon litre kadar mazot bulundurduğunu doğrulayan Gazze sağlık yetkilisiyle yapılan görüşmenin kaydını yayınladı.

Haberde, “Ordu, cuma günü Gazze Şeridi’ndeki bir sağlık görevlisiyle yapılan ve Hamas’ın terörist faaliyetleri için kullandığı Şifa Hastanesi’nin altında devasa yakıt rezervleri biriktirdiğini itiraf eden bir görüşmenin kaydını yayınladı. Ordunun kayda eklediği açıklamada, ‘2 Kasım’da Gazze’deki sağlık sisteminden bir yetkiliyle yapılan görüşmede, Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki akaryakıt rezervlerini elinde tuttuğu ve bunu kullandığı bir kez daha ortaya çıktı’ denildi. Kayıtta, konuşan adamın yarım milyon ila bir milyon litre dizel depolandığını söylediği duyuluyor” diyen gazete ordunun hastanenin terör yuvası olduğu açıklamasının doğru olduğunu ve hastaneye yakıt gönderilmemesi gerektiğini de belirtti.