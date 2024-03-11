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Dünya Yeni katliam için kirli pazarlık! Gazze kasabı Netanyahu duyurdu: Biden ile anlaştık
Dünya

Yeni katliam için kirli pazarlık! Gazze kasabı Netanyahu duyurdu: Biden ile anlaştık

Yeniakit Publisher
2024-03-11 19:08:00 -
Yeni katliam için kirli pazarlık! Gazze kasabı Netanyahu duyurdu: Biden ile anlaştık

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Biden'ın Refah'ın kendisi için 'kırmızı çizgi' olduğuna ilişkin sözleri hakkında 'Refah'ta Hamas üyeleri bulunuyor ve Biden ile Hamas'ı yok etme konusunda anlaştık' dedi.

Filistinlileri katleden terörist İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD televizyonu Fox News'in programına bağlanarak İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve ABD ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Biden'ın Refah'ın kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğuna ilişkin sözleri hatırlatılan Netanyahu, "Refah'ta Hamas üyelerinin bulunduğunu ve Biden ile Hamas'ı yok etme konusunda anlaştıklarını" savundu.

Netanyahu, "(Biden ile) Temel hedefler konusunda anlaşmalarımız var, ama anlaşmazlıklar da var. Sonuçta karar vermesi gereken İsrail'dir." dedi.

ABD ile İsrail'in "birleşik" olmasının ülkesinin Gazze'deki saldırılarına yardımcı olacağını belirten Netanyahu, "Hamas'ın (ABD ile İsrail) aramızda fikir ayrılığı olduğuna inanması yardımcı olmuyor." ifadelerini kullandı.

BIDEN'DAN NETANYAHU'YA UYARI
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ABD Başkanı Biden, iki gün önce verdiği bir röportajda, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" belirterek, İsrail Başbakanı'nın Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söylemişti.

Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

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