Yeni kanser tedavisi araştırma amaçlı işbirliği

İngiliz şirket Mallinckrodt, yeni kanser tedavileri geliştiren Alman Transimmune AG ile hastalığın tedavisi için araştırma işbirliği anlaşması yaptığını açıkladı.

Farmasötik şirketi Mallinckrodt plc, antijen sunucu hücrelerin aktivasyonuna ilişkin fizyolojik süreç konusundaki deneyimiyle yeni kanser tedavileri geliştiren Transimmune AG ile araştırma işbirliği anlaşması yaptığını duyurdu.

Mallinckrodt Başkan Yardımcısı ve Bilim Departmanı Başkanı Doktor Steven Romano, konu ilgili olarak "Mallinckrodt, az sayıda veya sınırlı tedavi seçeneklerinin olduğu durumlarda uygulamayı daha da geliştirecek varlıklara ve teknolojilere yatırım yapmaktadır. Yenilikçi bilim ve teknolojiye karşılıklı menfaatler gözetilerek daha fazla erişim sağlamayı amaçlayan bu anlaşma, Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi, St. Louis ile kısa süre önce yapılan collaborative research partnership (işbirlikçi araştırma ortaklığı) gibi hem temel, hem de klinik araştırma uzmanlarıyla olan işbirliği ve araştırma modelimize bir örnek teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.