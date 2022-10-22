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Gündem Yeni ittifakın sinyalini verdi! İşte Muharrem İnce'nin konuştuğu genel başkan
Gündem

Yeni ittifakın sinyalini verdi! İşte Muharrem İnce'nin konuştuğu genel başkan

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye katıldığı bir televizyon programında "Sizin de partinizin katılacağı 2 adı geçen ittifak dışında yeni bir ittifak oluşma durumu var mı?" diye soruldu. Yanıt olarak İnce, "Ümit Özdağ'la konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 08:59:00 -
Yeni ittifakın sinyalini verdi! İşte Muharrem İnce'nin konuştuğu genel başkan

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TV100'de ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır'ın moderatorlüğünü yaptığı Yüzler Kulübü programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Ümit Özdağ'la konuşuyoruz"

Programda İnce'ye "İki adı geçen ittifak dışında, sizin partinizin de katılacağı yeni bir ittifak oluşma durumu var mı?" diye soruldu. Bu soruya "Konuşuyoruz. Ümit Özdağ'la konuşuyoruz. Memleket meseleleri üzerine kafa yoruyoruz. " dedi.

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