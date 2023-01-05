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Siyaset

Yeni ittifak mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Zekeriya Yapıcıoğlu gürüşmenin ardından flaş bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 21:11:00 -

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Görüşmenin ardından Zekeriya Yapıcıoğlu açıklama yaptı.

Paylaşacağız

Yapıcıoğlu, “Bugün çok uzun uzun açıklama yapamayacağım. Daha önce de görüşmelerimiz oldu Sayın Cumhurbaşkanı ile. Diğer partilerin genel başkanlarıyla da görüşmemiz oldu. Biraz daha sabretmemiz gerecek. Bunlar netleşince kamuoyuyla paylaşacağız. Birkaç başlık vardı, onları konuştuk. Bu başlıklardan bir tanesi seçimlerle ilgili. Netleşince inşallah kamuoyuyla paylaşacağım. Birden fazla teklif var. Biraz daha sabır. Görüşmelerimiz sürecek karar aşamasına gelince paylaşacağız. Muhtemelen Ocak ve Şubat ayında seçim tarihinin belirlenmesi gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulunun hazırlık yapabilmesi için 3 aylık bir zamana ihtiyacı var. Seçim tarihi netleşince bizim de kararımız netleşir. Henüz verilmiş bir karar yok.“ dedi.

İttifak için kapı araladı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde, Adana'da yaptığı açıklamada, mevcut ittifakların içinde yer alıp almayacağı sorusuna yanıt vermişti.

Yapıcıoğlu, "Şartlar el verirse, böyle bir teklif gelirse biz de bir ittifak içerisinde yer alabiliriz. Üçüncü bir ittifakı kendimiz oluşturmak gibi bir arayışımız yok.'' demişti.

Kaynak: İHA

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