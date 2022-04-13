Yeni ittifak iddiası olay oldu! 'Oyu 2 puan arttı'

Seçim için geri sayım sürüyor. 2023'te yapılması beklenen seçimler için herkes muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını merak ederken, anket şirketleri de son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaşıyor. Seçim kanununda yapılan değişiklik sonrası ittifakların nasıl bir strateji geliştireceği kulislerde tartışılmaya devam ederken, gazeteci Yavuz Donat'tan oy oranı ve ittifaklarla ilgili dikkat çeken ifadeler geldi.



Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi (ANAR) Genel Müdürü İbrahim Uslu ile kısa bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirten gazeteci Donat, Uslu'nun kararsız seçmenin çok fazla olduğunu söylediğini aktardı.

Erdoğan'ın oyu arttı

Donat'ın Sabah gazetesindeki yazısında; Uslu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranıyla ilgili yapmış olduğu açıklamalar gündem oldu.



Rusya-Ukrayna savaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tarafsızlık' kararının halkta karşılık bulduğunu belirten ANAR Genel Müdürü Uslu, "Savaşta izlenen tarafsızlık, Sayın Erdoğan'ı güçlendirdi... Oy olarak, yüzde 2 getirisi oldu." ifadelerini kullandı.





Toplumun yüzde 70'inin en önemli gündem maddesinin ekonomi olduğu vurgulayan Uslu, siyasette bir sıkışmışlık olduğunu savundu.

Yeni ittifak açıklaması

İttifak sayısının artabileceğini iddia eden Uslu, Donat'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Muharrem İnce'nin Memleket Partisi... Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi... Demokratik Sol Parti... Vatan Partisi... Hür Dava Partisi... Yeniden Refah Partisi... İttifak yapabilirler. Neden olmasın?