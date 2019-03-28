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Yeni işe alınan işçinin ücreti 3 ay Fon’dan, 6 ay işverenden

Odaların “İstihdam seferberliği” ile ilgili tanıtıcı faaliyetleri sürerken, geçen ay çıkartılan torba kanunla, 1 Şubat – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında yeni işe alınacak işçiler için ödenen ücret ve prim desteğinin ayrıntıları da netleşti.

28 Mart 2019 Perşembe 11:43
Yeni işe alınan işçinin ücreti 3 ay Fon’dan, 6 ay işverenden

Odaların “İstihdam seferberliği” ile ilgili tanıtıcı faaliyetleri sürerken, geçen ay çıkartılan torba kanunla, 1 Şubat – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında yeni işe alınacak işçiler için ödenen ücret ve prim desteğinin ayrıntıları da netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), konuyla ilgili genelge yayımlayarak, desteğin nasıl uygulanacağına açıklık getirdi.

9 ay çalışma şartı

Ücret ve prim desteğinden yararlanabilmek için işçinin 1 Şubat – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınmış; Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) kayıtlı işsiz ve son 3 aylık dönemde sigortalı olarak 10 günden fazla çalışmamış olması gerekiyor. Destekten yararlanacak işverenin, 2018 yılında SGK’ya en az sayıda bildirim yapılan aydaki işçi sayısına ilave olarak işçi alması, işe alındıkları tarihten itibaren işçiyi en az 9 ay çalıştırması, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermesi gerekiyor.

Üç aylık ücret fondan

Mevcut işçilere ilave olarak 1 Şubat – 30 Nisan döneminde işe alınacak işçiyi asgari ücretle çalıştıran işverenin cebinden, üç ay boyunca tek kuruş çıkmayacak. Bu işçiler için İşsizlik Sigortası Fonu’ndan üç ay süreyle ayda 2 bin 20 lira ücret desteği sağlanacak. İşverenler, şubat – nisan aylarında işe alınan işçiler için, üç aylık sürenin sonunda prim teşviki ve vergi muafiyetinden yararlanmaya devam edebilecek. Bu kapsamda aylık 985 lira vergi ve prim teşviki alacaklar.

500 kişinin altında olan işyerleri günlük 5 lira, 500 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerleri 3.36 lira asgari ücret desteği alacak. Teşviklerden borcu olan işyerleri de faydalanacak.

Evde çalışana da destek verilecek

Ev hizmetlerinde çalışanların da asgari ücret desteğinden yararlanmasının şartları belirlendi. Çalışanların sigortalılıkları ise bir ay içinde 10 günden az ya da 10 günden fazla çalışma süresine göre farklılık gösteriyor. Ocak 2019’dan önce, 2018’de beyan edilen prime esas günlük kazanç tutarının 102 lira altında olması halinde, işverenler 2019’da da asgari ücret desteğinden faydalanacak. Yeni genelgeye göre de geçmişte prim borcu olan işverenler de bu destekten yararlanacak.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:43
  1. İstihdam seferberliği
  2. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
  3. Ücret ve prim desteği
  4. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
  5. SGK
  6. İşsizlik Sigortası Fonu
  7. Ev hizmetleri

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