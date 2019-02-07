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Yeni işçinin primi devletten

Emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili her konuyu siz değerli okuyucularımıza detaylıca anlatan Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, yeni işçinin 12/18 aylık sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesine ilişkin yazıyı sizler için hazırladı.

07 Şubat 2019 Perşembe 12:39
Yeni işçinin primi devletten

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, istihdamın artırılması adına 2017 yılında çalışma hayatında bir milli seferberlik başlatmış ve işverenlere ilave işçi çalıştırma çağrısı yapmıştı. Cumhurbaşkanımızın işverenlere yaptığı çağrı içi boş bir söylem değildi. Bir taraftan istihdamın artırılması için ekonomik iyileştirmeler yapılırken diğer yandan istihdam artıran işverenlere çok cazip prim teşvikleri sunuldu.

En son 7103 sayılı kanunla süresi sona eren prim teşvikinin yerini alan yeni bir teşvik uygulaması hayata geçti. Bu yeni ilave istihdam prim teşviki 2018 yılında başladı ve 2020 yılı sonuna kadar devam edecek.

Kanundaki düzenlemeye göre gerek büyük işverenler, gerek işçi çalıştıran esnaf ve KOBİ’ler işe aldıkları işçiler için 12 ay veya 18 ay boyunca herhangi bir prim ödemeyecekler.

Bu önemli prim teşvikinden yararlanabilmek için, işe alınan işçinin işe alındığı tarihten önceki üç aylık sürede 10 günden fazla zorunlu sigortalı çalışmasının bulunmaması, işçinin İş-Kur’a kayıtlı olması ve işçinin işe girdiği yıldan önceki yılda çalışan işçi sayısına ilave olması gerekiyor.

Örneğin; 2018 yılında ortalama 4 işçi çalıştıran işveren bu sene bir işçiyi işe alsa bu işçinin işe girdiği aydan önceki üç ayda sigortalı çalışması yoksa veya en fazla 10 gün çalışmışsa işyerinin en az 5 sigortalı çalışanı olması koşuluyla sigorta primini devlet karşılayacak. İşe alınan işçi 18 yaşından büyük kadınsa veya  18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkekse devlet 18 ay boyunca sigorta primini üstlenecek. İşçi 25 yaşından büyük erkekse süre 12 ay olacak.

Yeni açılan yani 2019 yılında işçi çalıştırmaya başlayan işyerleri için önceki yılda sigortalı çalışan olmadığı için işe alınan işçilerin tamamı için üç ay geçtikten sonra teşvikten yararlanmak mümkün. Yeter ki işçi işe girdiği aydan önceki üç ayda 10 günden fazla sigortalı çalışmamış ve İş-Kur kaydı yapılmış olsun. İşçinin İş-Kur’a kaydı yoksa bizzat başvurarak ya da internet ortamında İş-Kur kaydını yaptırması mümkün.

Bu teşvik ev hizmetlisi çalıştıranlara da uygulanacak.

Yeni uygulamaya geçen bir diğer istihdam yani sigortalı işçi çalıştırma desteği ise asgari ücret artışına bağlı asgari ücret destek ödemesidir. Bir önceki yılda çalışan işçilerin günlükleri 102 TL altında ise 500 işçiden az işyerlerine günlük 5 TL aylık 150 TL asgari ücret desteği sağlanacak. 500’den fazla işçisi olan işyerlerine ise aylık 101 TL destek ödemesi yapılacak.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:39
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. istihdamın artırılması
  3. milli seferberlik
  4. ilave işçi çalıştırma
  5. prim teşvikleri
  6. teşvik uygulaması
  7. prim teşviki
  8. KOBİ
  9. esnaf
  10. İş-Kur
  11. işçi sayısı
  12. sigortalı çalışma
  13. sigorta primi
  14. İş-Kur kaydı
  15. sigortalı işçi çalıştırma desteği
  16. asgari ücret
  17. asgari ücret desteği
  18. destek ödemesi

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