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Ekonomi “Yeni İpek Yolu’nun en önemli lojistik süper gücü olacağız”
Ekonomi

“Yeni İpek Yolu’nun en önemli lojistik süper gücü olacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD’nin 164. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kurumun yük ve yolcu taşımacılığındaki kapasitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 09:01:00 -
“Yeni İpek Yolu’nun en önemli lojistik süper gücü olacağız”

Ertuğrul Şahan  Ankara Ekonomi

TCDD’nin yük ve yolcu taşımacılığında dünyanın önemli markalarından olacağını dile getiren Karaismailoğlu, “Yeni İpek Yolu’nun en önemli geçişi, bölgemizin lojistik süper gücü olacağız. Bütün bunları TCDD’mizin deneyimi, gücü ve başarma arzusu ile hayata geçireceğiz” diye konuştu. Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Ulaşımın tüm modlarıyla entegre lojistik projelerimizle geleceğin yol haritasını çizdik. 2003’ten bugüne yaptığımız 162,6 milyar liralık demir yolu yatırımımızla, 10 bin 959 kilometre olan hat uzunluğumuzu 13 bin 836 kilometreye çıkaracağız. Ayrıca ülkemizi yüksek hızlı trenle tanıştırdık. 2020 yılı itibariyle bin 246 kilometreye ulaşan YHT hattımızda 2009’dan bugüne kadar 53 milyon vatandaşımıza hizmet ettik.”

164 yıllık yolculuk

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, yeni nesil minyatür tasarımcısı Ahmet Faruk Yılmaz tarafından yapılan ve TCDD’nin 164 yıllık yolcuğunu anlatan minyatürü Bakan Karaismailoğlu’na hediye etti.


Yeni Akit Gazetesi
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