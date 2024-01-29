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Dünya Yeni iddia: İsrail yine Şam'a saldırdı
Dünya

Yeni iddia: İsrail yine Şam'a saldırdı

Yeniakit Publisher
2024-01-29 16:01:00 -
Yeni iddia: İsrail yine Şam'a saldırdı

İsrail'in Şam'a bir hava saldırısı daha düzenlediği iddia edildi.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 13.00'te Şam'ın güneyindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Saldırıda hasar meydana geldi, birkaç sivil öldü ve yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
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