Yeni Hyundai IONIQ 5 Tesla'ya meydan okuyor

2021’de piyasaya sürülen IONIQ 5, uzun menzil ve 800V mimari sayesinde ultra hızlı şarj kapasitesiyle segmentinde güçlü bir konum elde etmişti. 2025 model yılı güncellemesinde batarya kapasitesi 84 kWh’ye çıkarılmış, menzil yaklaşık 510 kilometreye yükseltilmiş ve Kuzey Amerika’da Tesla Supercharger ağıyla uyumlu NACS portu standart hale getirilmişti.

Ancak ortaya çıkan yeni prototip, Hyundai’nin yalnızca teknik değil, tasarımsal anlamda da radikal bir değişime hazırlandığını gösteriyor.

ÇİFT EKRAN GİTTİ, TEK MERKEZ EKRAN GELDİ

Mevcut modelde yer alan çift 12.3 inçlik gösterge ve multimedya ekran kombinasyonu kaldırılmış görünüyor. Yerine, orta konsola konumlandırılmış tek ve büyük bir dokunmatik ekran yerleştirilmiş.

Bu yaklaşım, Tesla Model 3 ve Tesla Model Y gibi modellerde gördüğümüz minimalist tasarım anlayışına oldukça yakın.

Daha da dikkat çekici olan ise fiziksel klima kontrollerinin tamamen kaldırılması. Otomotiv sektöründe bazı markalar dokunmatik yerine fiziksel tuşlara geri dönüş yaparken, Hyundai’nin tüm iklimlendirme fonksiyonlarını merkezi ekrana entegre etmesi cesur bir adım olarak değerlendiriliyor.

DİREKSİYON VE KONSOL TAMAMEN YENİ

Prototipte orta konsol ve direksiyon simidi de baştan aşağı yenilenmiş. Direksiyon üzerinde, Tesla benzeri kaydırmalı kontrol düğmeleri yer alıyor. Geleneksel butonların yerini daha sade ve dijital kontrollere bırakması, yazılım odaklı bir sürüş deneyimine işaret ediyor.

Test aracında elektronik kapı açma düğmeleri de dikkat çekiyor. Bu özellik genellikle üst segment modellerde, örneğin Genesis G90 gibi araçlarda görülüyordu.

PLEOS İLE YAZILIM ODAKLI DÖNEM

Hyundai’nin yeni nesil Pleos bilgi-eğlence sistemi ve işletim sistemini devreye almaya hazırlandığı belirtiliyor. Akıllı telefon benzeri arayüz, tek merkez ekran ve daha güçlü yazılım entegrasyonu, kullanıcı deneyimini Tesla benzeri bir yapıya taşımayı hedefliyor.

Bu dönüşüm, Hyundai’nin elektrikli araç stratejisinde donanım kadar yazılımı da merkeze aldığını gösteriyor.

YENİ NESİL Mİ, ÜST DONANIM MI?

Şirket henüz resmi bir açıklama yapmadı. Görüntülenen prototipin tamamen yeni bir jenerasyona mı yoksa mevcut modelin kapsamlı bir makyajlı versiyonuna mı ait olduğu net değil.

Ancak kulislerde yeni nesil IONIQ 5’in 2027 veya 2028 civarında tanıtılabileceği konuşuluyor. Eğer bu tasarım dili üretime yansırsa, Hyundai’nin elektrikli SUV’u daha sade, daha dijital ve daha yazılım merkezli bir kimliğe kavuşacak.