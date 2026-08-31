O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!
Ortadoğu'daki savaşın gölgesinde, Yahudilerin yaşadıkları ülkelerin güvenlik, ekonomik istikrar ve toplumsal kabul, göç kararlarında belirleyici unsurlar hâline geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ortadoğu'daki savaşın gölgesinde, Yahudilerin yaşadıkları ülkelerin güvenlik, ekonomik istikrar ve toplumsal kabul, göç kararlarında belirleyici unsurlar hâline geldi.
Avrupa'daki Yahudi nüfusunun %8, Latin Amerika'daki Yahudi nüfusunun ise ,5 oranında azaldığı tespit edildi.
SIĞINAKLARA SIĞMAYAN YAHUDİLER İSRAİL'İ TERK EDİYOR ABD–İsrail hattında yaşanan gerilimler ve İran'la tırmanan çatışmalar, bazı Yahudilerin İsrail'den ayrılmasına yol açtı. Bu süreçte bazı ülkelerde savaşın oluşturduğu politik atmosfer nedeniyle Yahudi topluluklarına yönelik tepkisel davranışlar görüldü.
SAVAŞTAN KAÇARKEN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ ÜLKELER ORTAYA ÇIKTI! Tüm bu gelişmeler, Yahudilerin göç tercihlerini yeniden şekillendirirken, gittikleri ülkelerde uyum ve güvenlik konuları daha da önem kazandı. Yeni rotalar, genel olarak daha istikrarlı ve toplumsal açıdan daha kapsayıcı ülkeler üzerinde yoğunlaşıyor
RAKAMLAR TESADÜF OLAMAZ: YAHUDİLERİN NÜFUSU AZALIYOR! İŞTE EN FAZLA YAHUDİNİN OLDUĞU ÜLKELER...
20) İSVEÇ | 14,850
19) ŞİLİ | 15,840
18) URUGUAY | 15,840
17) İTALYA | 26.730
16) BELÇİKA | 28.710
15) HOLLANDA | 29.502
14) MEKSİKA | 39,600
13) UKRAYNA | 44.550
12) MACARİSTAN | 46,728
11) GÜNEY AFRİKA | 51.777
10) BREZİLYA | 91.080
9) ALMANYA | 117.882
8) AVSUTRALYA | 117,882
7) RUSYA | 154.845
6) ARJANTİN | 174.825
5) BİRLEŞİK KRALLIK | 291.708
4) KANADA | 392.607
3) FRANSA | 439.560
2) ABD | 5.6 MİLYON
1) İSRAİL | 7,2 MİLYON/ derleyen: haber7
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