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O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

Ortadoğu'daki savaşın gölgesinde, Yahudilerin yaşadıkları ülkelerin güvenlik, ekonomik istikrar ve toplumsal kabul, göç kararlarında belirleyici unsurlar hâline geldi.

#1
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

Avrupa'daki Yahudi nüfusunun %8, Latin Amerika'daki Yahudi nüfusunun ise ,5 oranında azaldığı tespit edildi.

#2
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

SIĞINAKLARA SIĞMAYAN YAHUDİLER İSRAİL'İ TERK EDİYOR ABD–İsrail hattında yaşanan gerilimler ve İran'la tırmanan çatışmalar, bazı Yahudilerin İsrail'den ayrılmasına yol açtı. Bu süreçte bazı ülkelerde savaşın oluşturduğu politik atmosfer nedeniyle Yahudi topluluklarına yönelik tepkisel davranışlar görüldü.

#3
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

SAVAŞTAN KAÇARKEN EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ ÜLKELER ORTAYA ÇIKTI! Tüm bu gelişmeler, Yahudilerin göç tercihlerini yeniden şekillendirirken, gittikleri ülkelerde uyum ve güvenlik konuları daha da önem kazandı. Yeni rotalar, genel olarak daha istikrarlı ve toplumsal açıdan daha kapsayıcı ülkeler üzerinde yoğunlaşıyor

#4
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

RAKAMLAR TESADÜF OLAMAZ: YAHUDİLERİN NÜFUSU AZALIYOR! İŞTE EN FAZLA YAHUDİNİN OLDUĞU ÜLKELER...

#5
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

20) İSVEÇ | 14,850

#6
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

19) ŞİLİ | 15,840

#7
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

18) URUGUAY | 15,840

#8
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

17) İTALYA | 26.730

#9
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

16) BELÇİKA | 28.710

#10
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

15) HOLLANDA | 29.502

#11
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

14) MEKSİKA | 39,600

#12
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

13) UKRAYNA | 44.550

#13
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

12) MACARİSTAN | 46,728

#14
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

11) GÜNEY AFRİKA | 51.777

#15
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

10) BREZİLYA | 91.080

#16
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

9) ALMANYA | 117.882

#17
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

8) AVSUTRALYA | 117,882

#18
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

7) RUSYA | 154.845

#19
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

6) ARJANTİN | 174.825

#20
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

5) BİRLEŞİK KRALLIK | 291.708

#21
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

4) KANADA | 392.607

#22
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

3) FRANSA | 439.560

#23
Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

2) ABD | 5.6 MİLYON

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Foto - O ülkeye akın ediyorlar: İşte Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkeler!

1) İSRAİL | 7,2 MİLYON/ derleyen: haber7

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