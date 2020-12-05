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Siyaset Yeni hedef Bilim Kurulu! Koray Aydın fitne tohumları ekti
Siyaset

Yeni hedef Bilim Kurulu! Koray Aydın fitne tohumları ekti

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs hastalarına yönelik tedavi yöntemini eleştirirken rezil olan İYİ Partili Aytun Çıray'dan sonra bu kez İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Koronavirüs Bilim Kurulu’nu hedef alarak asılsız iddialarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 12:49:00 - 2020-12-05 12:50:14
Yeni hedef Bilim Kurulu! Koray Aydın fitne tohumları ekti

 yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, katıldığı canlı yayında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nu hedef aldı. Programda pandemi süreci ile ilgili tartışmalara sebebiyet verecek açıklamalara imza atan Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerin doğru olmadığı yalanını yineledi.

Koray Aydın yaptığı açıklamada, “Bilim Kurulundan istifa etmek isteyenler var” iddiasında bulundu.

Aydın, pandemi sürecinde alınan çoğu kararın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Üyelerinin iradesi dışında alındığını ileri sürdü. Çemberin daraldığını, insanların yakınlarını kaybettiğini söyleyen Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ve Bilim Kurulu Üyelerinin, tüm bu yaşananlardan ve pandemi sürecinde gelinen son noktadan bir hayli rahatsız olduğunu da iddia etti. “Ben, Sağlık Bakanının yerinde olsam, istifa ederdim” diyerek kışkırtıcı bir üslup kullanan Aydın, şunları kaydetti:

Ben, Sağlık Bakanının samimiyetine inanıyorum. Kendisi bir şeyler yapmanın gayreti içinde. Onun çektiğini kimse çekemez. Tek adam düzeninde yaşıyoruz. Gelinen süreçte Sağlık Bakanının yaşananlardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Kendisi hiç rahat değil. Bugün Türkiye’de hiçbir bakan rahat değil. Bilim Kurulu Üyeleri için de durum aynısı. Görüştüklerimiz var. İstifa etmek isteyenler var. Zor durumdalar, bilgi alıyoruz. Tek adamın her şeye karışmasını içlerine sindiremiyorlar. Onlar da yaşananlardan bıkmış durumda.

Aytun Çıray rezil olmuştu

Fitneci Koray Aydın'ın bu sözleri, akıllara İYİ Partili Aytun Çıray'ın rezil olmasını getirdi. Çıray katıldığı bir programda, Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı tedavi yöntemini eleştirmiş, sunucunun, "O zaman gelen hastalara ne yapılmalıydı?" sorusuna herhangi bir cevap verememişti.

Halk TV sunucusu İyi Partili Aytun Çıray’ı tek bir soruyla rezil etti!
Halk TV sunucusu İyi Partili Aytun Çıray’ı tek bir soruyla rezil etti!

Siyaset

Halk TV sunucusu İyi Partili Aytun Çıray’ı tek bir soruyla rezil etti!

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Yorumlar

iclerinde ne zehirler tasiyormus bazilari

.......
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Ömer

İddia ediyorum, fetönün Türkiye şubesi iyi partidir.
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