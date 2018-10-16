Yeni havalimanının açılmasına sayılı günler kala imzalar atıldı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda yaşanabilecek olası afet ve acil durumlara müdahale etmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İGA Havalimanı İşletmeleri Anonim Şirketi arasında, "Acil Yardım ve Emniyet Tedbirleri Protokolü" imzalandı.

İlk etabının açılmasına sayılı günler kala Yeni Havalimanı için imzalanan protokolle, İBB ile ilgili kurum, kuruluş ve şirketlerin, afet ve acil durumlarla alakalı sorumlulukları belirlendi.



Protokol, İBB Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, Yeni Havalimanı sınırları içerisinde 8 kilometre çaplı alanda meydana gelebilecek olası afet ve acil durumlara İBB ekipleri müdahalede bulunacak.

Yardım en seri şekilde yerine getirilecek

Hava aracı kazalarıyla diğer tüm acil yardım ve afet durumlarında insan hayatının korunma ve kurtarılmasının ilk ve temel görev kabul edildiği protokolde, gerekli tedbirlerin alınması detaylı olarak belirtildi.

Bu kapsamda, havalimanındaki yerleşik dahili acil yardım kabiliyetlerine ilave olarak il sınırları içerisinde ilk müdahale, acil yardım, canlı kurtarma, enkaz kaldırma ve sağlık hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanabilecek yardım en seri şekilde yerine getirilecek.

Protokol, İYH ve çevresinde meydana gelebilecek doğal afetler, kar ve aşırı yağmur yağışı, tabii olaylar, bina ve tesis yangınları, hava aracı kazası ve tehlikeli kimyasal maddeleri içeren hadiselerde gerekli acil yardım ve diğer mücadele unsurlarının miktar ve müdahale usulleri için gerekli çapraz eğitim faaliyetlerini de kapsıyor.

Gerekli sayıdaki ekipman ve personel sevk edilecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) mevzuatına uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmış planlarda yer alan müdahale usullerinin uygulanmasında tüm kurum, kuruluş ve şirketler mevcut mevzuata göre görevli ve yetkili oldukları ölçüde sorumlu olacak.

Havalimanı sınırları içerisinde meydana gelebilecek acil yardım, afet ve doğa olayları durumlarında İYH Mülki İdare Amirliği ve yeni limanının işletmecisi İGA'nın ilgili acil durum müdahale ve koordinasyon birimlerinden alacağı ihbar üzerine İBB'e bağlı itfaiye, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Ulaşım Daire, kar ve sel müdahale ekipleri, seyyar morg üniteleri, su tankerleri, uçak ve araç kazalarında gerekli ağır araç çekicisi ve olayın türüne bağlı olarak envanterde bulunan araç, ekipman ve personel uygun sayı ve nitelikte ihtiyaç duyulan mahalle sevk edilecek.

Güvenlik tedbirlerini ilgili kurumlar sağlayacak

Müdahale için alana gelecek İBB ekipleri, Yeni Havalimanı Acil Durum Planı'nda belirlenmiş kara tarafı-hava tarafı acil durum randevu noktasına ulaşacak.

Olay mahallindeki güvenlik tedbirleri ilgili mevzuata uygun olarak yetki ve sorumluluk sahasına göre İl Jandarma Alay Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sağlanacak.

Protokol yürürlük süresi onay tarihinden itibaren bir süreye geçerli olacak. Taraflardan herhangi biri, bu süre bitiminde 3 ay önce protokolün feshedilmesi yönünde bildirimde bulunmadığı takdirde her seferinde 1 yıl daha yürürlükte kalmaya devam edecek.