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“Yeni havalimanı bilet aramaları 4 kata yakın arttı”

İstanbul Havalimanı açıldığından bu yana havalimanından bilet aramaları 4 kat arttı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 09:48
“Yeni havalimanı bilet aramaları 4 kata yakın arttı”

Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, İstanbul Havalimanının açıldığı tarihten bu yana bilet aramalarında 4 katına yakın artış olduğunu söyledi. Havalimanından THY’nin İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Kıbrıs ve Bakü’ye uçtuğunu hatırlatan Hacıbayramoğlu, buradan uçuş gerçekleştiren yolcuların da memnun kaldığını belirtti. Hacıbayramoğlu, şunları söyledi: “Fiyatlar aynı tarihlerde benzer saatlerde yapılan uçuşlara göre çok daha uygun. Örneğin, Ankara, Antalya gibi şehirlere kasım ayı için 100 TL’nin altına uçak bileti bulmak zorken, İstanbul Havalimanı’ndan 63 TL’ye uçabiliyorsunuz. Kıbrıs’a 163 TL’ye uçmak mümkün. Bakü uçuşları da gidiş-dönüş her şey dahil 99 dolar. Kampanyalı fiyatlar yılbaşına kadar sürecek.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 09:48
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Antalya
  4. Ankara
  5. Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu
  6. THY

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