Yeni harç ve vergiler yürürlükte

Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 227,20 lira, 1 yıl süreli olanlar için 332,10 lira, 2 yıl süreli olanlar için 542,20 lira, 3 yıl süreliler için 770,20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira oldu. 2021’de A sınıfı sürücü belgesi harcı 272 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 820,10 lira olarak uygulanacak. Bu yıl mahkemeye başvurma harçları 27,20 liradan, icraya başvurma harçları 59,30 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 97,70 lira oldu. Ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken harç tutarı 2 bin 6 liraya çıktı.

Çevre temizlik vergisi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre de ilgili kanunda yer alan para cezaları yeniden belirlendi. Buna göre, usulsüzlük cezaları derecelerine göre 5 lira ile 240 lira arasında değişecek. Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması şeklindeki usulsüzlüklere ilişkin cezalar da 380 liradan başlayacak. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre de konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 50 kuruş, diğer belediyelerde 38 kuruş olarak hesaplanacak.

MTV ve emlak vergisi

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında değişecek. Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira arasında değişecek. Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş arası minibüslerde 1256 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 172 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1127 lira oldu. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre de 2021 yılına ait emlak vergi değerleri, 2020 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 4,55) kadar artırılarak hesaplanacak. Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınması gereken maktu özel iletişim vergisi (ÖİV) tutarı da 86 lira olarak belirlendi.