Yeni haftada altın alacaklar dikkat! Uzman uyardı: 2. kez olacak

Geçtiğimiz haftalarda dolar kurundaki çıkışlar ons altının yükselişini ve iç piyasadaki altın türlerinin yönünü yukarı çevirdi. Uzun zamandır düşüş grafiğinde yer alan altın yatırımcısına son haftalarda kazandırdı. Ons altının bin 782 dolara düşmesiyle birlikte iç piyasadaki altın fiyatları da bu oranlarda dengelendi. Geçtiğimiz hafta 530 lirayı aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 550 liradan işlem görüyor.

Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, fiyatların FED Toplantısı'na kadar toparlanacağını söyledi.

İslam Memiş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ons altın 1.772’ye, ons gümüş 23,65’e gerileyerek ilk etabını tamamladı. FED Toplantısı'na kadar tekrar toparlanma. Gram gümüş ve gram altın, 2. kez dirençlerini test etmesini bekliyorum. 2022’de asıl ilginç olacak şey dolar endeksi ile onsların beraber toparlanacak olması" dedi.

FED Toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası Toplantısı 2-3 Kasım tarihlerinde yapılacak.