Yeni haftada altın alacaklar dikkat! 'Durum buraya gidiyor' diyerek uyardı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,90 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,57, dolar/TL yüzde 1,01, euro/TL yüzde 0,99 değer kaybetti. Gram altın haftayı 487 liradan kapattı. İşte son durum...

Bu hafta en düşük 477 lirayı gören gram altın, kapanışı 487 liradan yaptı. Çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını ise 3 bin 282 lira seviyesinden haftayı kapattı. Ons altın ise bin 780 dolar civarında.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.409,81, en yüksek 1.449,25 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,90 artarak 1.447,64 puandan tamamladı. Bu hafta ABD doları yüzde 1,01 değer kaybederek 8,54 liraya, euro da yüzde 0,99 azalarak 10,06 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,01, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,40 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,36 ile 'Karma ve Değişken Fonlar' oldu.

Altın piyasasında, en düşük 481 bin 420 lirayı, en yüksek ise 484 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 484 bin 140 liradan tamamladı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 69 milyon 683 bin 369,06 lira, işlem miktarı ise 2.209,54 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 76 milyon 923 bin 782,91 lira oldu.

Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Kıdemli Analist Youtube sayfasında altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.

Altın fiyatları hakkında da konuşan teknik analiz uzmanı, “Ons altın tarafına baktığımızda aşırı sert düştü. Tepki yükselişlerinde 1770 dolar seviyesine dikkat dedik. Bu seviye halen geçerliliğini koruyor. Bölgenin üzerinde kalıcılık göremediğimiz sürece ons altın tepki yükselişini sonlandır. Aşağı yönlü atağına devam edecek ve alım yönlü bir işlemi gerçekleştirmek için, önemli bir ralliye başlamak için bu açının bozulması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Altının gidişatı hayırlı değil

ONS altında takip edilen seviyenin 1770 dolar olduğunu belirten Kıdemli Analist sayfasında, “Bölgenin altında kapanışlar zaten bir onay mahiyetinde olacak ve görüntü zaten buna gidiyor. O yüzden altının gidişatını pek hayırlı pek hayırlı görmüyorum.” yorumunda bulunuldu.

Gram altın için 490 TL şart

Gram altın tarafında balon olduğunu savunan Kıdemli Analist, “Balon sönüyor ve yeni bir trend yakalamak istiyor ise buradaki tabiki en önemli düşüş trendini bitirmemiz gerekiyor. Kabaca 490 liranın üzerinde kapanışları şart. Bu kapanışı görmediğiniz sürece aşağı yönde kendinize bir alan arayacaksınız ve geri çekilmelerde hiç kimseye bahane suç bulamayacaksınız.” dedi.