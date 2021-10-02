Yeni hafta öncesi altın almayı düşünenler aman dikkat: Alacaksanız o rakamı bekleyin

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para yayınında altın fiyatlarına ilişkin konuştu.

İslam Memiş, altın fiyatlarının yükseleceğini ve yatırımcının pozisyon almak için acele etmemesi gerektiğini söyledi.

İşte İslam Memiş'in o açıklamaları:

Yatırımcılar ikiye bölündü. Bir kısım ons altının düşeceğini bir kısım ise yükseleceğini belirtiyor. Bir yön kırılması yok. Ons altın ortada duruyor. Enerji krizi bütün dünyayı şu anda tehdit ediyor. Çin’de enerji kesintileri var. Şu an enflasyonla alakalı büyük kriz yaşayan ülkeler var. Altın fiyatları ise dolar endeksli baskı altında kalıyor. 1721 seviyesinin altındaki rakamlara dikkat etmek lazım. Problemler artmaya devam ettikçe ons tarafındaki rüzgar tersine dönebilir. Kısa vadeli görünüm negatif. Sorunlar devam ediyor. Bence ons tarafındaki yatırımcıların biraz daha temkinli bir süreci geçirdiğimizi de belirtmeliyiz. Gram altın şanslı 451 lira seviyesinden 502 seviyesine direnç seviyemiz var. Gram altında "506" seviyesini direnç olarak takip etmeyi sürdürüyorum. Ama dolar tarafındaki düşüşlerin kısa vadeli olduğunu düşünüyorum. Gram altında yeni bir pozisyon için acele edilmemelidir. Dolar zaten yükseliyor, ons altının da yükselme ihtimali var. 520’li seviyeleri konuşacağız. 499 lira ve altı alım zamanıdır ama satış için acele edilmemeli. Yıl sonuna doğru gram altında yeni zirveler bekliyorum.