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Gündem Yeni görüntüler ortaya çıktı İşte Sinan Ateş'in öldürülme anı
Gündem

Yeni görüntüler ortaya çıktı İşte Sinan Ateş'in öldürülme anı

Yeniakit Publisher
2024-07-05 12:27:00 -

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürüldüğü anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, taraf avukatları, müşteki Ayşe Ateş ve yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı dün görülen duruşmada CHP milletvekili Mahmut Tanal’ın söylemleri sebebiyle dışarıya çıkartılmasına karar vermişti. Bugün de duruşmaya katılan Tanal, mahkeme başkanı tarafından dışarı çıkartıldı.

Ardından başkanı bugünkü duruşmanın tanık beyanlarıyla devam edeceğini ardından ara karar vereceklerini ifade etti.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sinan Ateş'in öldürüldüğü anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Yorumlar

Ali

CHP nin amacı katili bulmak değil bu olaydan pay kapmak
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