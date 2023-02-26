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Yaşam Yeni görüntüler ortaya çıktı! Asrın felaketi böyle yaşandı
Yaşam

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Asrın felaketi böyle yaşandı

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük bir hasara yol açtı. Asrın felaketi olarak tanımlanan afetin yaşandığı anlar ise güvenlik kameralarına an an yansıdı. Özellikle gökyüzünde oluşan ışık herkesi şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 09:37:00 -

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkımlara yol açarken, o geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen 2 ana büyük deprem 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden oldu.

6 Şubat günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem anına ait özel bir okuldan alınan güvenlik kamerası görüntüleri, depremin şiddetini ortaya koydu. .

Onikişubat ilçesinde bulunan özel okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şiddetli depremin başlaması ile birlikte gökyüzünde ortaya çıkan ışık hüzmesi ve yerde meydana gelen sallantı yaşanan afeti gözler önüne serdi.
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