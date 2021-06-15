Yeni görevleri ilan ettiler! Mars'ın ardından şimdi sıra 'esrarengiz gezegen'de

Son zamanların en gözde gezegenlerinden biri, hiç kuşkusuz Venüs. NASA'nın iki yeni Venüs görevini duyurmasının hemen ardından, Avrupa Uzay Ajansı da kendi görevini onaylayarak Venüs araştırmalarına katıldı.

Dünya ve Venüs genellikle ikiz gezegenler olarak adlandırılıyor, ancak Dünya yaşam dostu bir su dünyasına dönüşürken, Venüs sülfürik asit bulutları olan bir cehennem gezegenine dönüştü. EnVision adı verilen yeni görev, "Venüs ve Dünya'nın nasıl ve neden bu kadar farklı evrimleştiğini belirlemek için gezegenin iç çekirdeğinden üst atmosferine bütünsel bir görünümünü" sağlayacak.

ESA bunu tek başına yapmıyor. NASA da bir ortak olarak görevde yer alacak ve gezegen yüzeyinin yüksek çözünürlüklü ölçümlerini yapmak için Vensar adlı bir radar cihazı sağlayacak. EnVision ayrıca atmosferik gazları izleyecek, yüzey bileşimini analiz edecek ve aktif volkan belirtilerini arayacak.

NASA, 2 yeni Venüs görevini onayladı!

2020 tarihli bir makalenin, bazen biyolojik bir kökene sahip olan gaz fosfinin gezegenin bulutlarında bulunabileceğini öne sürmesinin ardından Venüs'ün atmosferi özellikle ilgi çekici bir çalışma hedefi haline geldi. Merkür yolundaki bir başka uzay aracı olan BepiColombo bile 2020'nin sonlarında Venüs'e bazı ölçümler yapmak için uğradı. Araştırmacılar, Venüs'ün bir zamanlar yaşanabilir olup olmadığını, hatta şu anda bir tür mikrobiyal yaşama ev sahipliği yapıp yapmadığını merak ediyor.

NASA, kendi Veritas ve Davinci+ görevlerini 2028'den 2030'a kadar fırlatmayı hedeflerken, ESA EnVision için fırlatma hedefi olarak 2030'ların başlarını planlıyor. Geliştirmedeki bir sonraki adım, uzay aracının ve bilim araçlarının tasarımlarını tamamlamak olacak.

ESA bilim direktörü Günther Hasinger yaptığı açıklamada, "Yeni açıklanan NASA liderliğindeki Venüs görevleriyle birlikte, bu esrarengiz gezegende önümüzdeki on yılda son derece kapsamlı bir bilim programımız olacak" dedi.

Venüs'ü gözüne kestirenler sadece NASA ve ESA da değil. Japon Uzay Ajansı JAXA, Akatsuki olarak bilinen korkunç gezegenin yörüngesinde bir uzay aracına sahip. Bu uzay aracı, Venüs'ün atmosferini incelemek için tasarlandı ve 2010 yılında fırlatıldı.

Kaynak: Chip