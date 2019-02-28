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Yeni Gemlik Devlet Hastanesi’nde 6 ayda 308 bin poliklinik hizmeti verildi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yeni binasına taşınan Devlet Hastanesi’nde Ağustos 2018 ile Ocak 2019 tarihleri arasında 308 bin 932 ayaktan muayene hizmeti verildiğini vurgulayan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:53
Yeni Gemlik Devlet Hastanesi’nde 6 ayda 308 bin poliklinik hizmeti verildi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yeni binasına taşınan Devlet Hastanesi’nde Ağustos 2018 ile Ocak 2019 tarihleri arasında 308 bin 932 ayaktan muayene hizmeti verildiğini vurgulayan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, hastanede zor ameliyatların da yapılmaya başlandığını belirtti.


Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Ağustos ayında hizmete giren yeni Gemlik Devlet Hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Eski hastaneden taşınma işlemlerinin bitmesiyle Ağustos ayından itibaren yeni hastanede hizmet verilmeye başlandığını vurgulayan Dr. Akan, “Hasta odaları son derece konforludizayn edilen hastanemizde toplam 260 yatak kapasitesine sahiptir. Ayrıca hastanemizde on sekiz yataklı palyatif bakım ve yirmi üç yoğun bakım yatağı bulunuyor. Yaklaşık altı aylık süreçte hastanemizde 308 bin 932 vatandaşımıza poliklinik hizmeti verildi. Bu zaman zarfında 5 bin 514 ameliyat gerçekleştirilirken, 6 bin 140 hasta yatarak tedavi hizmeti aldı. Ayrıca 88 bin 557 vatandaşımıza da acil muayene hizmeti sunuldu” dedi.


Hastane bünyesinde kritik ameliyatların da yapılmaya başlandığının altını çizen Dr. Akan, “Geçtiğimiz günlerde hastanemizde mide kanseri olan bir hastamıza genel cerrahi uzmanımız tarafından ilk defa total gastrektomi diye tanımladığımız yani midenin alınması ameliyatı başarılı bir şekilde yapıldı. Aynı şekilde bir başka hastamıza kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız laparoskopik yöntemle histerektomi yani rahmin alınması ameliyatını gerçekleştirdi. Hastanemizde bundan sonraki süreçte de özellikli ameliyatların başarılıyla gerçekleşmesini umuyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:53
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