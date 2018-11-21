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Yeni gelir kapısı! 12 bin TL maaşı var

Dünyada artış gösteren yaşlı nüfus, gençler için yeni bir iş kapısını da araladı. Avrupa ve Amerika'daki yaşlı insanlara bakıcılık hizmeti veren şirketler 2 bin euroya kadar maaş ödemesiyapıyor.

21 Kasım 2018 Çarşamba 08:43
Yeni gelir kapısı! 12 bin TL maaşı var

Dünya genelinde 80 yaş ve üstündeki kişi sayısı 137 milyona ulaştı. Bu rakamın, 2050’de 425 milyon olması öngörülüyor. Türkiye’de ise 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 6.8 milyona çıktı. Başta Amerika ve Avrupa ülkelerinde olmak üzere artan bu yaşlı nüfusun bakım ihtiyaçları yeni bir sektör doğuruyor. Yaşlılara evde bakım hizmeti... Ev temizliği, yemek, yaşlıların bakımı gibi pek çok hizmeti bir arada sunan profesyonel refakatçilerin çalıştırıldığı bu şirketler geniş kesimler tarafından tercih ediliyor. 

Bakımı kurumsallaştırın

Siz de bu fırsatı görüp kendi içinde organize olmuş bir ekip kurabilirseniz yurtiçi ve yurtdışından ciddi talep görebilirsiniz. Bu iş için yaşlıların psikolojik ve de fizyolojik hizmetlerini eksiksiz yerine getirecek doğru bakıcı adaylarını bulup sıkı bir denetimle güler yüzlü bir hizmet sunmak. Bu işte çalıştıracağınız kişilerin eğitimi için bir okul gibi kurumsallaşmak. Müşterilerin ihtiyaç duyduğu bakım düzeyine bağlı olarak, ilaçları yönetmek, rehabilite edici terapileri sunmak veya hemşire düzeyinde bakım sağlamak için lisanslı bir tıp uzmanıyla ortak hareket etmek gerekiyor.

Almanya'ya bakıcı ihraç ediliyor

Türkiye’de bu işi profesyonel olarak yapanlardan biri EvdekiBakıcım’ın kurucu ortağı ve CEO’su Miraç Bal. Biri avukat diğeri pazarlama uzmanı 2 ortağıyla bu işi 2015 yılında kuran Bal, “Türkiye ve dünyada yaşlılara bakacak refakatçi ihtiyacı artıyor. Şirketimize şu anda Almanya, İngiltere, İtalya, Amsterdam, Dubai’den talep var. Bu ülkelere 1200-2000 euro maaşlarla refakatçi gönderiyoruz. Üstelik refakatçilerimizde aradığımız tek şart 20-45 yaş arasında olmaları ve daha önce yaşlı bakımı tecrübelerinin oluşu. Şu anda 3 bin bakıcı üyemiz var. Bunu 10 bine çıkaracağız” dedi. 

Yaşlılarda bağımlılık % 12.6 oldu

Türkiye’de çalışma çağındaki 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2013 yılında yüzde 11,3 iken, geçen yıl yüzde 12,6’ya yükseldi. Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 2023 yılında yüzde 15,2 olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde yaşlılara daha çok çocukları ve ya akrabalardan biri uygun bir ücret karşılığında bakıyor. Ancak iş gücüne katılımdaki artışla birlikte aile üyeleri de bir işte çalışmaya başladığı için son yıllarda Türkiye’de de profesyonel bakıcı talebinde ciddi bir artış yaşanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da gerekli şartları sağlayan ve engellisine bakan aile üyelerine 2018 yılı için aylık 1179 TL ödeme gerçekleştiriyor. 

Kaynak: Akşam

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 08:43
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