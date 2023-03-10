Yeni furya başladı! Depremden sonra alan alana
Kahramanmaraş merkezli depremler, eski tip tuşlu telefonlara olan ilgiyi arttırdı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/yeni-furya-basladi-depremden-sonra-alan-alana-48720
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Saadet Partisi nereden nereye! Erbakan Hoca'nın Saadet Partisi 'Mücahid' kavramını böyle eğip büktü.
Kahramanmaraş merkezli depremler, eski tip tuşlu telefonlara olan ilgiyi arttırdı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/yeni-furya-basladi-depremden-sonra-alan-alana-48720
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