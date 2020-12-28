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Ekonomi Yeni fırsatlara odaklanılmalı
Ekonomi

Yeni fırsatlara odaklanılmalı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, küresel salgının ekonomide ağır tahribat oluşturduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 09:56:00 -
Yeni fırsatlara odaklanılmalı

Burkay, 2021 yılında üretimdeki güçle salgın döneminin sunduğu yeni fırsatlara odaklanılması gerektiğini belirtti. “2020 yılında hem sağlık hem de ekonomi cephesinde birçok uygulamayı başarılı bir şekilde yürüten devletimiz, her zaman iş dünyamızın yanında oldu” diyen Burkay, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Ekonomide yeni dönem’ söylemi de iş dünyamıza yeni yıl öncesinde umut verdi” şeklinde konuştu. Burkay, “Yeni yıla aşı çalışmalarının verdiği umutla giriyoruz. Çalışmaların sonuç vereceğini ve küresel ticarete olumlu yansıyacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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