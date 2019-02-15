0553 313 94 23

Yeni: "Feraset sahibi bu aziz milletimiz, hizmetlerin en iyisine layık"

Cumhur İttifakı’nın AK Parti’den Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, "Milletimizin refahı ve mutluluğu için yola çıktık.

15 Şubat 2019 Cuma 10:56
Yeni: "Feraset sahibi bu aziz milletimiz, hizmetlerin en iyisine layık"

Cumhur İttifakı’nın AK Parti’den Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, "Milletimizin refahı ve mutluluğu için yola çıktık. Seyhan’ı dünya standartlarında bir ilçe haline getirmek amacıyla çok değerli projeler hazırladık" dedi.


Fikret Yeni, seçim çalışmaları kapsamında Seyhan’ın Büyükdikili, Zeytinli, Gülpınar, Karakuyu, Gökçeler, Gürselpaşa, Şakirpaşa, Uçak, Denizli, İsmetpaşa ve 2000 Evler mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.


Gittiği mahallelerde, Seyhan’ın 96 mahallesini ve her sokağını yorulmadan dolaşarak gönülleri kazanacaklarını söyleyen Fikret Yeni, "Al bayrağımıza ve aziz vatanımıza aşkla bağlı olanlar için yorulmak asla söz konusu olamaz" diye konuştu.


Fikret Yeni, göreve seçilmeleri halinde, altyapı, yol ve kaldırım gibi temel belediyecilik hizmetleriyle sınırlı kalmayıp, halkın, ailesiyle huzur içinde vakit geçirebilecekleri alanlar, gençlerin spor yapabilecekleri tesisler, çocuklar için parklar inşa ederek, yeşili daha fazla bir Seyhan özlemini sonlandıracaklarını ifade etti.


İstihdamı artırmaya yönelik yatırımlara katkı sağlayacak planlamalarının bulunduğuna dikkati çeken Fikret Yeni, "Milletimizin refahı ve mutluluğu için yola çıktık. Çalışma arkadaşlarımızla, Seyhan’ı dünya standartlarında bir ilçe haline getirmek amacıyla çok değerli projeler hazırladık’’ şeklinde konuştu.



Seyhan’ın her mahallesine eşit ve kaliteli hizmet sözü


Fikret Yeni, Seyhan’da yaşayan herkesle birlikte Seyhan’ı yönetme kararlılığında oldukları mesajı vererek, şunları söyledi:


"Bu cennet vatanın bekası, bu güzel şehrimizin ve çocuklarımızın geleceği için dertlenen vatandaşlarımız, bizim yol arkadaşlarımız olacak. Hep beraber Seyhan’ı sorunlarından arındırıp, bir baştan bir başa güzelliklerle donatacağız. Feraset sahibi bu aziz milletimiz, hizmetlerin en iyisine layık. Bizim işimiz gücümüz Adana ve Seyhan. Adana ve Seyhan’ın dertleriyle dertlenmiyor, sorunların çözümü için kafa yormuyorsanız, hizmet edemezsiniz.’’


Fikret Yeni, Adana ve Seyhan için tüm hemşehrilerinin iftiharla bahsedeceği projeleri yaşama geçireceklerini dile getirerek, "En büyük amaçlarımızdan biri de, her mahalleye kaliteli ve eşit hizmet vermek. Bu yola, memleket sevdasıyla çıktık. Yorulmadan, bıkmadan ve usanmadan memleketimize herhangi bir ayrım yapmaksızın hizmet edeceğiz. Bu güzel kentimizin insanlarına hizmet etmek, boynumuzun borcudur" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • buratburat35 dk önce
    BÖYLE DİYENLERİ ÇOOOK GÖRDÜK ardından paralar cukkaartık siyaset kurumuna asla güvenmiyoruzzz basın gidin lannn!!! Siyaset zengin olma aracı değil mi dolandırıcılık sanatı değil mi biz şimdiye kadar bir hayrını görmedik artık milleeeet uyanmiştır yediği kazıklar teçrübeye dönüşmüştür inş.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Polisin durdurdu! İçinden çıkanlar şoke etti
  1. Polisin durdurdu! İçinden çıkanlar..
  2. AYM'den göreve dönmek isteyen memura ret
  3. Michelin'den 300 liraya varan araç..
  4. Türkiye’de 10 kadından 4’ü meme kanseri
  5. Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını..
  6. Sivil toplum ağı genişliyor
  7. Trabzonspor'da flaş ayrılık! Sezon..
  8. Ak Parti Muratpaşa İlçe Başkanı..
  9. Avrupa borsaları
  10. "oyun" ile başladı, ASELSAN ortak oldu
  11. "Samsun, Millet Bahçesi ile yeni bir..
  12. Doğu Anadolu’da kar yağışı: 300 köy ve..
  13. Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"..
  14. Samsun'daki silahlı kavga
  15. İki yıla kadar hapis gerektiren..
  16. Atiker Konyaspor: Her şey sahada..
  17. Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle..
  18. Simav’a Jeotermal OSB kuruluyor
  19. İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl..
  20. Yılmaz: ’İZSU hizmet değil eziyet..
  21. Kırgızistan'da 2018'de 77 bin istihdam..
  22. Keşmir’de bilanço artıyor: 44 ölü
  23. Yenimahalle’de unutulmaz Sevgililer..
  24. Kars’ta belediye kaldırımların karını..
  25. Sivas’ta 2 metrelik karla yoğun..
  26. Barcelona, Valverde'nin sözleşmesini..
  27. Başkan Yaşar: “Şentepe şenlendi”
  28. İran'dan Varşova Konferansı'na..
  29. Şenol Güneş kararını verdi! Ricardo..
  30. İstanbul’da 12 PKK’lı yakalandı
Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

Günün Karikatürü

15 Şubat 2019
Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi